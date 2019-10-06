Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0288
EURO
6.2504

Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı, Rizespor 1-Trabzonspor 2

Trabzonspor zorlu Rize deplasmanından son dakikada kazandığı golle üç puanın sahibi oldu.

Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı, Rizespor 1-Trabzonspor 2

Trabzonspor zorlu Rize deplasmanından son dakikada kazandığı golle üç puanın sahibi oldu.

06 Ekim 2019 Pazar 20:53
Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı, Rizespor 1-Trabzonspor 2

Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı, Rizespor 1-Trabzonspor 2

   Trabzonspor zorlu Rize deplasmanından son dakikada kazandığı golle üç puanın sahibi oldu.Süper Lig'in 7. haftası Karadeniz Derbisi'ne sahne oldu. Yoğun yağış altında oynanan nefes kesen maçta Trabzonspor olağanüstü bir dönüşe imza attı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

   Ev sahibi 23'te Dario Melnjak'ın şık golüyle 1-0 öne geçerken, 73'te Alexander Sörloth, Daniel Sturridge'in asistiyle skoru eşitledi. 90'da ise Anthony Nwakaeme son sözü söyledi!Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 12'ye yükseltti ve haftayı 3. sırada kapattı. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 8 puanla 15. sırada kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medipol Başakşehir deplasmanda galip, Gaziantep 1-M.Başakşehir 2
Medipol Başakşehir deplasmanda galip, Gaziantep 1-M.Başakşehir 2
Beşiktaş, Alanyaspor'un yenimezlik serisine son verdi, Beşiktaş 2-Alanyaspor0
Beşiktaş, Alanyaspor'un yenimezlik serisine son verdi, Beşiktaş 2-Alanyaspor0
Sivasspor üç puanı üç golle aldı, Sivasspor 3-Ankaragücü 1
Sivasspor üç puanı üç golle aldı, Sivasspor 3-Ankaragücü 1
Galatasaray galibiyete hasret kaldı
Galatasaray galibiyete hasret kaldı
Göztepe evinde Kayserispor'u 4-0 yendi,
Göztepe evinde Kayserispor'u 4-0 yendi,
Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı yendi
Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı yendi
Dünya Kemer Maçı heyecanı | İstanbul'da dev kapışma
Dünya Kemer Maçı heyecanı | İstanbul'da dev kapışma
Serdar Adalı'nın teknik direktör adayı belli oldu
Serdar Adalı'nın teknik direktör adayı belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort