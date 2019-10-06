Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı, Rizespor 1-Trabzonspor 2

Trabzonspor zorlu Rize deplasmanından son dakikada kazandığı golle üç puanın sahibi oldu.Süper Lig'in 7. haftası Karadeniz Derbisi'ne sahne oldu. Yoğun yağış altında oynanan nefes kesen maçta Trabzonspor olağanüstü bir dönüşe imza attı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi 23'te Dario Melnjak'ın şık golüyle 1-0 öne geçerken, 73'te Alexander Sörloth, Daniel Sturridge'in asistiyle skoru eşitledi. 90'da ise Anthony Nwakaeme son sözü söyledi!Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 12'ye yükseltti ve haftayı 3. sırada kapattı. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 8 puanla 15. sırada kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

(Sözcü)