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Karagümrük kaçtı, Ankaragücü kovaladı

Ankaragücü evinde 2 kere yenik duruma düştüğü Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

08 Kasım 2020 Pazar 16:08
Karagümrük kaçtı, Ankaragücü kovaladı

Karagümrük kaçtı, Ankaragücü kovaladı

    Ankaragücü evinde 2 kere yenik duruma düştüğü Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.Sezona olduğu gibi maça da iyi başlayan Karagümrük, 15. dakikada Artur Sobiech’in golüyle 1-0 öne geçerken, 27. dakikada Torgeir Borven’in penaltı golüyle skor 1-1’e geldi. Penaltı vuruşunu kurtarmasına rağmen topu tutamayan kaleci Aykut Özer’in hatası maça denge gelmesine neden oldu.Ancak oyunun hakimi olan Karagümrük, 35. dakikada Enzo Roco ile yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağlarken yakaladığı birçok net fırsattan yararlanamayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

   İlk yarıda Karagümrük karşısında penaltı golü dışında varlık gösteremeyen Ankaragücü, ikinci yarıda ise bambaşka bir kimliğe büründü. İstanbul ekibinin kalesini ablukaya alan Başkent temsilcisi çabalarının karşılığını 90+1’de aldı.Oyuna 63. dakikada giren Emre Güral attığı golle skoru 2-2’ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.Ligde son sırada yer alan Ankaragücü puanını 2 yaparken, Karagümrük 12 puana ulaştı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüFatih Karagümrük
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