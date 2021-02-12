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Karşılaşma sonrası fenalaştı

Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Erzurumspor’a 2-0 yenildi.

12 Şubat 2021 Cuma 22:56
Karşılaşma sonrası fenalaştı

Karşılaşma sonrası fenalaştı

   Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında BB Erzurumspor’a 2-0 yenildi.Maç sonu Çaykur Rizespor’da teknik direktör Marius Sumudica karşılaşmanın ardından fenalaştı.

   Rumen teknik adamın yardımcısı Gabriel Margarit, maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Sumudica kendini iyi hissetmiyor. Soyunma odasında kendisine doktor müdahale ediyor” dedi. Bu sözlerin ardından beIN Sports’ta yapılan canlı yayında Rumen hocanın durumu iyi olduğu belirtildi.

   Üst üste kayıplar için de konuşan Margarit, “Sürekli maç kaybediyoruz. Oyuncuların uyanıp ayağa kalkması lazım. 2-0 kabul edilebilir bir skor değil” ifadelerini kullandı.

    Sumudica 4 maçta sadece 1 puan aldığı Çaykur Rizespor’dan ayrılık kararı aldı. Bu kararını oyuncuların ileten Rumen teknik adam, oyuncuların ısrarı sonrasında istifa kararından vazgeçti!

Bu sezon Gaziantep FK’da başarılı sonuçlar alan Sumudica, yeni sözleşme konusunda anlaşmazlık yaşanınca kulüpten ayrılmıştı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporBB Erzurumspor
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