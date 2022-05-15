Kartal 9 kişiyle...Göztepe 0 - Beşiktaş 2

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. haftasında Göztepe evinde Beşiktaş’a 2-0 yenildi.Karşılaşmanın 9. Dakikasında Beşiktaş’ta Valentin Rosier sarı kart gördü.12. dakikasında Beşiktaş'ta sakatlanan Welinton oyuna devam edemedi ve yerine Necip Uysal girdi.19. Dakikada Göztepe’de Baku’yu düşüren Valentin Rosier, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.22. dakikada Beşiktaş’ta Kevin Nkoudou oyundan çıktı ve yerine Kenan Karaman oyuna girdi.25. dakikada Göztepe’de Murat Paluli sarı kart gördü.27. dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı.Barajdan seken topu Cyle Larin'in gole çevirdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.31. dakikada Göztepe’de Atakan Çankaya sarı kart gördü.32. dakikada Beşiktaş bu kez Josef de Souza ile skoru 2-0 yaptı.36. dakikada Beşiktaş'ta Josef de Souza, orta alanda Berkan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sonrasında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.45. dakikada Beşiktaş’ta Emre Bilgin sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın yerine Atiba Hutchinson oyuna girdi. Göztepe'de de Murat Paluli ve Kahraman Demirtaş çıktı. Adis Jahovic ve Kerim Alıcı oyuna girdi.55. dakikada Göztepe’de Franco Di Sant sarı kart gördü.60. dakikada Yalçın Kayan sarı kart gördü.63. dakikada Göztepe Marko Mihojevic yerini Ege Özkayımoğlu’na bıraktı.64. dakikada Beşiktaş’ta Cyle Larin ve Rachid Ghezzai oyundan çıkarken yerine Michy Batshuayi ve C-Can Bozdoğan girdi.75. dakikada Göztepe’de Adis Jahoviç kırmızı kartla oyun dışında kaldı.83. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Ege Özkayınoğlu sarı kart gördü.84. dakikada Göztepe’de Atakan Çankaya oyundan çıktı.Yerine Efe Can Saçıkara oyuna girdi.86. dakikada Göztepe’de Kerim Alıcı sarı kart gördü.87. dakikada Michy Batshuayi sarı kart gördü.Karşılaşmadan Beşiktaş 2-0 galip ayrıldı.

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 38. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF