Kartal ağır yaralı...Beşiktaş 0 -Kasımpaşa 3

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 34. hafta kapanış maçında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi.Karşılaşmanın 23. dakikasında Beşiktaş'ta Josef de Souza sarı kart gördü.28. dakikada Kasımpaşa golcüsü Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti.35. dakikada Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sarı kart gördü.36. dakikada Beşiktaş'ta bu sefer Ersin Destanoğlu ve Kasımpaşa'da Jackson Muleka sarı kart gördü.45. dakikada Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouannes'in şık golüyle skoru 2-0 yaptı.Aynı dakikada Kasımpaşa'da Mortadha Ben Ouannes sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Rıdvan Yılmaz yerine Emirhan İlkhan ve Umut Meraş oyuna girdi.56. dakikada Kasımpaşa'da Uros Spajic sarı kart gördü.61. dakikada Beşiktaş'ta Domagoj Vida sarı kart gördü.62. dakikada Beşiktaş'ta Michy Batshuay ve Domagoj Vida oyundan çıktılar Yerine Kenan Karaman ve Kevin N'Koudou oyuna girdiler.68. dakikada Beşiktaş'ta Francisco Montero sarı kart gördü.78. dakikada Kasımpaşa'da Ryan Donk sarı kart gördü.80. dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall ve Uros Spajic yerini Awer Mabil ve Tomas Brecka'ya bıraktı.82. dakikada Kasımpaşa, Jackson Muleka ile skoru 3-0 yaptı.83. dakikada Beşiktaş'ta Miralem Pjanic yerini Cyle Larin'e bıraktı.84. dakikada Kasımpaşa'da Mortadha Ben Ouannes oyundan çıkarken, yerine Rayane Aabid oyuna girdi.88. dakikada Kasımpaşa'da Valentin Eysseric ve Jackson Muleka oyundan çıkarken, yerine Tunay Torun ve Umut Bozok oyuna girdiler.90. dakikada Kasımpaşa'da Rayane Aabid sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-0 yend.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ouannes, Muleka

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF