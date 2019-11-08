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Kartal Avrupa defterini kapattı.

 Beşiktaş Avrupa defterini erken kapattı.

Kartal Avrupa defterini kapattı.

 Beşiktaş Avrupa defterini erken kapattı.

08 Kasım 2019 Cuma 07:39
Kartal Avrupa defterini kapattı.

Kartal Avrupa defterini kapattı.

   Beşiktaş Avrupa defterini erken kapattı.UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş K grubundaki dördüncü maçında Portekiz ekibi Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Grupta şu ana kadar hiç puan alamayan Beşiktaş Lens'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçta tek golü Boyd ile buldu. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde Braga'ya konuk oldu. Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 mağlup olarak grup maçlarına başlayan siyah-beyazlılar ardından iç sahada önce Wolverhampton'a 1-0 ardından da Braga'ya 2-1 kaybetmişti. Portekiz'deki rövanşta da 3-1 mağlup olan siyah beyazlılar grupta puansız kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

(Sözcü)

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