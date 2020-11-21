Kartal, Başakşehir'in serisini bozdu I Beşiktaş 3-Medipol Başakşehir 2
Beşiktaş eksik kadrosuyla Başakşehir'i 3-2 yendi.Süper Lig 9. haftasının en kritik maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park’taki mücadeleyi siyah beyazlılar 3-2’lik skorla galip tamamlarken, karşılaşmada nefes kesen anlar yaşandı.
Kart cezalısı, sakat ve corona pozitif oyuncuları nedeniyle ligdeki son 5 maçını kazanan Başakşehir karşısında sahaya ‘yaralı’ şekilde çıkan Beşiktaş, ilk yarının son dakikalarında Atiba Hutchinson ve Cyle Larin ile bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
Aboubakar’ın gole çevirdiği gol sonrasında skor 3-0’a gelince, 81. dakikada Fredrik Gulbrandsen’in attığı jeneriklik gol Başakşehir’e umut verirken 90+4’te Norveçli yıldız skoru 3-2’ye getirdi. Son anları büyük heyecana sahne olan maçta başka gol olmayınca siyah beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı.
Başakşehir’in 6 haftalık yenilmezlik ve 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken, bir maçı eksik olan Beşiktaş puanını 13 yaparak aynı puandaki rakibinin önüne geçti ve 6. sıraya yerleşti.
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