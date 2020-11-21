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Kartal, Başakşehir'in serisini bozdu I Beşiktaş 3-Medipol Başakşehir 2 

Beşiktaş eksik kadrosuyla Başakşehir'i 3-2 yendi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 20:28
Kartal, Başakşehir'in serisini bozdu I Beşiktaş 3-Medipol Başakşehir 2 

Kartal, Başakşehir'in serisini bozdu I Beşiktaş 3-Medipol Başakşehir

  Beşiktaş eksik kadrosuyla Başakşehir'i 3-2 yendi.Süper Lig 9. haftasının en kritik maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park’taki mücadeleyi siyah beyazlılar 3-2’lik skorla galip tamamlarken, karşılaşmada nefes kesen anlar yaşandı.

   Kart cezalısı, sakat ve corona pozitif oyuncuları nedeniyle ligdeki son 5 maçını kazanan Başakşehir karşısında sahaya ‘yaralı’ şekilde çıkan Beşiktaş, ilk yarının son dakikalarında Atiba Hutchinson ve Cyle Larin ile bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

   İkinci yarıda farkı azaltmak için Beşiktaş kalesini ablukaya alan Başakşehir’in direncini ise, 70. dakikada Mehmet Topal’ın ceza sahası içine eline çarpan top ve beraberinde gelen kırmızı kart ile penaltı kararı kırdı.

   Aboubakar’ın gole çevirdiği gol sonrasında skor 3-0’a gelince, 81. dakikada Fredrik Gulbrandsen’in attığı jeneriklik gol Başakşehir’e umut verirken 90+4’te Norveçli yıldız skoru 3-2’ye getirdi. Son anları büyük heyecana sahne olan maçta başka gol olmayınca siyah beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı.

   Başakşehir’in 6 haftalık yenilmezlik ve 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken, bir maçı eksik olan Beşiktaş puanını 13 yaparak aynı puandaki rakibinin önüne geçti ve 6. sıraya yerleşti.

(Skor)

Son Güncelleme: 21.11.2020 20:34
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMedipol Başakşehir
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