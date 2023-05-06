Kartal galibiyet serisine devam etti...Antalyaspor 1 - Beşiktaş 3

Spor Toto Süper Lig 33.hafta açılış maçında Antalyaspor evinde Beşiktaş’a 3-1 yenerek 2 maç fazlası ile ikincilik koltuğuna oturdu.Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan, Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 22.dakikasında Antalyaspor’da Fernando sarı kart gördü.32.dakikada Antalyaspor Ömer Toprak ile 1-0 üne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Antalyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş’ta Alexandru Maxim yerini onur Bulut’a bıraktı.54.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile skoru 1-1 yaptı.69.dakikada Antalyaspor’da Doğukan Sinik yerini alassane Ndao’ya bıraktı.70.dakikada Beşiktaş’ta Valentin Rosier yerini Tayfur Bingöl’e bıraktı.82.dakikada Antalyaspor’da Bünyamin Balcı kırmızı kartla oyuna dışında kaldı.84.dakikada beşiktaş Cenk Tosun ile 2-1 öne geçti.87.dakikada Antalyaspor'da Sam Larsson ve Erdal Rakip oyundan çıktılar.Yerine Bertuğ Özgür Yıldırım ve Sherel Floranus oyuna girdiler.90.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile skoru 3-1 yaptı.90+4.dakikada Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Cenk Tosun ve Vincent Aboubak oyundan çıktılar.Yerine Necip Uysal, Jackson Muleka ve Umut Meraş oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 68 yaparken, Antalyaspor 37 puanda kaldı.

Süper Lig 34.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF