Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kartal Hatay'da 90'da yıkıldı....Hatayspor 2 - Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Hatayspor evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 22:12
Kartal Hatay'da 90'da yıkıldı....Hatayspor 2 - Beşiktaş 1

Kartal Hatay'da 90'da yıkıldı....Hatayspor 2 - Beşiktaş 1

   Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Hatayspor evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendi.Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti.karşılaşmanın 1. dakikasında Wout Weghorst ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Hatyaspor’da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.40. dakikada Hatayspor’da Ognjen Vranjes sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında  Beşiktaş’ta Jackson Muleka yerini Nathan Redmond’a bıraktı.50. dakikada Hatayspor Ze Luis ile skoru 1-1 yaptı.53. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan ve Dele Alli oyundan çıktı.Yerine Gedson Fernandes ve Cenk Tosun oyuna girdi.62. dakikada Hatayspor’da Mehti Boudjemaa yerini Ruben Ribeiro’ya bıraktı.80. dakikada Hatayspor’da Ze Luis ve Saba Lobjanidze yerini Kaan Kanka ve Bertuğ Özgür Yıldırım’a bıraktı.

   84. dakikada Beşiktaş’ta Josef de Souza ve Arthur Masuaku yerini tayfur Bingöl ve Umut Meleş’e bıraktı.90. dakikada Hatayspor’da Kamil Ahmet Çörekçi sarı kart gördü.90. dakikada Hatayspor Kaan Kanak ile skoru 2-1 yaptı.90+2. Dakikada Beşiktaş’ta Nathan Redmond sarı kart gördü.90+3. Dakikada Hatayspor’da Rayane Aabid yerini Musa Çağıran’a bıraktı.90+3. Dakikada Hatayspor’da Onur Ergün sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendi.Bu sonuçla Hatayspor puanını10 yaparken, Beşiktaş 19 puanda kaldı.

Hatayspor:Erce Kardeşler, Ognjen Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Rayane Aabid, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi, Ze Luis    

Teknik Direktör:Volkan Demirel

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Francisco Montero, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan,Dele Alli, Wout Weghorst, Jackson Muleka

Teknik Direktör:Valerien Ismael

Süper Lig 11. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 24.10.2022 22:18
Anahtar Kelimeler:
HataysporBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresunspor 1 MKE Ankaragücü 1
Giresunspor 1 MKE Ankaragücü 1
Galatasaray uzatmalarda üç puandan oldu..Galatasaray 2 - Alanyaspor 2
Galatasaray uzatmalarda üç puandan oldu..Galatasaray 2 - Alanyaspor 2
A.Demirspor, Konyaspor puanları paylaştı...A.Demirspor 1 - Konyaspor 1
A.Demirspor, Konyaspor puanları paylaştı...A.Demirspor 1 - Konyaspor 1
Bundesliga'da lider Union Berlin deplasmanda kaybetti. 
Bundesliga'da lider Union Berlin deplasmanda kaybetti. 
Lider Arsenal ilk beraberliğini aldı...Sounthampton 1 - Arsenal 1
Lider Arsenal ilk beraberliğini aldı...Sounthampton 1 - Arsenal 1
Kasımpaşa evinde kaybetti....Kasımpaşa 0 - Kayserispor 1
Kasımpaşa evinde kaybetti....Kasımpaşa 0 - Kayserispor 1
Fenerbahçe liderliğe oturdu....Fenerbahçe 1 - Başakşehir FK 0
Fenerbahçe liderliğe oturdu....Fenerbahçe 1 - Başakşehir FK 0
Trabzonspor 1 - Sivasspor 0
Trabzonspor 1 - Sivasspor 0
Ümraniyespor 1 - F.Karagümrük 3
Ümraniyespor 1 - F.Karagümrük 3
Antalyaspor 2 - İstanbulspor 1
Antalyaspor 2 - İstanbulspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim