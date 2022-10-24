Kartal Hatay'da 90'da yıkıldı....Hatayspor 2 - Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Hatayspor evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendi.Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti.karşılaşmanın 1. dakikasında Wout Weghorst ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Hatyaspor’da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.40. dakikada Hatayspor’da Ognjen Vranjes sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş’ta Jackson Muleka yerini Nathan Redmond’a bıraktı.50. dakikada Hatayspor Ze Luis ile skoru 1-1 yaptı.53. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan ve Dele Alli oyundan çıktı.Yerine Gedson Fernandes ve Cenk Tosun oyuna girdi.62. dakikada Hatayspor’da Mehti Boudjemaa yerini Ruben Ribeiro’ya bıraktı.80. dakikada Hatayspor’da Ze Luis ve Saba Lobjanidze yerini Kaan Kanka ve Bertuğ Özgür Yıldırım’a bıraktı.

84. dakikada Beşiktaş’ta Josef de Souza ve Arthur Masuaku yerini tayfur Bingöl ve Umut Meleş’e bıraktı.90. dakikada Hatayspor’da Kamil Ahmet Çörekçi sarı kart gördü.90. dakikada Hatayspor Kaan Kanak ile skoru 2-1 yaptı.90+2. Dakikada Beşiktaş’ta Nathan Redmond sarı kart gördü.90+3. Dakikada Hatayspor’da Rayane Aabid yerini Musa Çağıran’a bıraktı.90+3. Dakikada Hatayspor’da Onur Ergün sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendi.Bu sonuçla Hatayspor puanını10 yaparken, Beşiktaş 19 puanda kaldı.

Hatayspor:Erce Kardeşler, Ognjen Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Rayane Aabid, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi, Ze Luis

Teknik Direktör:Volkan Demirel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Francisco Montero, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan,Dele Alli, Wout Weghorst, Jackson Muleka

Teknik Direktör:Valerien Ismael

Süper Lig 11. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF