Kartal ilk yenilgisini evinde aldı...Beşiktaş 0 - Başakşehir FK 1

Spor Toto Süper Lig 6. Hafta maçında Başakşehir FK, lider Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Daha çok orta saha mücadelesinde geçen ilk yarı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. Dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner oyundan çıkarken yerine Junior Caiçara oyuna girdi.57. dakikada Beşiktaş’ta Jackson Muleka yerini yeni transfer Nathan Redmound’a bıraktı.58. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan sarı kart gördü.63. dakikada Başakşehir FK’de Junior Caiçara sarı kart gördü.

69. Dakikada Başakşehir’de Mounir Choular ve Berkay Özcan oyundan çıktılar.Yerine Serdar Gürler ve Deniz Türüç oyuna girdi.71. dakikada Başakşehir FK, Bertrand Traore ile 1-0 öne geçti.75. dakikada Beşiktaş’ta Necip Uysal ve Gedson Fernandes oyundan çıktılar.Yeirne Yeni transfer Tayyip Talha Sonuç ve Cenk Tosun oyuna girdiler.76. dakikada Başakşehir FK’de Leo Duarte sarı kart gördü.79. dakikada Beşiktaş’ta Berkay Vardar yerini Tayfur Bingöl’e bıraktı.80. dakikada Başakşehir FK'de Philippe Paulin Keny ve Bertrand Traore oyundan çıktılar.Yerine Stefano Okaka ve Danijel Aleksic oyuna girdiler.83. dakikada Başakşehir FK'de Youssouf Ndayishimiye sarı kart gördü.86. dakikada Beşiktaş'ta Romain Saiss sarı kart gördü.89. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç sarı kart gördü.90+4. dakikada Beşiktaş'taTayyip Talha Sonuç ve Stefano Okaka sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sonuçla Başakşehir FK punaını 14 yaparak liderlik koltuğuna otururkem, Beşiktaş 13 puanda kaldı.

Beşiktaş:Emre Bilgin, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Necip Uysal, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Jackson Muleka

Başakşehir FK: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lucas Lima, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore, Mounir Chouiar, Philippe Paulin Keny

Süper Lig 6. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 6. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 7. Hafta Maç Programı;