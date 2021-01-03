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Kartal liderlik kolduğuna oturdu I Kayserispor 0-Beşiktaş 2

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu.

03 Ocak 2021 Pazar 21:18
Kartal liderlik kolduğuna oturdu I Kayserispor 0-Beşiktaş 2

Kartal liderlik kolduğuna oturdu I Kayserispor 0-Beşiktaş 2

   Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu.Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanmayı başararak 31 puanla liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 15 maç sonunda 10 puanla son sırada…

   Beşiktaş ligin 17. haftasında Çarşamba günü Çaykur Rizespor’u sahasında konuk edecek. Kayserispor ise küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Denizlispor deplasmanına çıkacak.

    Karşılaşmanın 8. dakikasında Beşiktaş kazanılan penaltıyı değerlendiremedi.MensahIn penaltısını genç kaleci Doğan Alemdar kurtardı.  

   Maçın 88. dakikasında Beşiktaş bir penaltı daha kazandı. Miguel Lopes’in N’Sakala’yı ceza sahasında yere indirince hakem Fırat Aydınus VAR uyarısıyla ekrandan pozisyonu izleyip penaltı kararını verdi.89. dakikada N’Koudou bu kez penaltıyı kullanmak için beyaz noktanın başına geçti ve skoru 1-0 yaptı.Dakikalar 90+5’i gösterdiğinde Kayserispor’un tehlikeli yerden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu çok kritik bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

Ardından kulllanılan kornerden hızlı hücuma çıkan Beşiktaş, 5 futbolcuyla geldiği pozisyonda Hasic’in 90+6’da ceza sahası dışından çektiği şutta golü bulmayı başardı: 2-0.Karşılaşma bu sonuçla sonuçlandı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKayserispor
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