Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0363
EURO
6.4044

Kartal Rize'yi ağırlıyor | Beşiktaş 1, Çaykur Rize 1 

Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş, 'in İstanbul'da Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç 1-1 berabere bitti.

Kartal Rize'yi ağırlıyor | Beşiktaş 1, Çaykur Rize 1 

Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş, 'in İstanbul'da Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç 1-1 berabere bitti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:32
Kartal Rize'yi ağırlıyor | Beşiktaş 1, Çaykur Rize 1 

Kartal Rize'yi ağırlıyor | Beşiktaş 1, Çaykur Rize 1 

Beşiktaş, 3. haftada kendi sahasında Çaykur Rize Spor'u ağırladı.  Lig'in iddialı ekibi Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rize Spor ile 1 -1 skorla berabere kaldı.

Süper Lig'de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor'u İstanbul'dan eli boş göndermek amacında. İlk iki haftadan 6 puan çıkaran Karadeniz ekibi ise galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

SAAT: 21.45
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Karius; Gökhan, Vida, Ruiz, Caner; Dorukhan, Oğuzhan; Ljajic, Boyd, Lens; Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 37. dakikada Oğulcan Çağlayan'la 1-0 geriye düşerken aradığı golü 53. dakikada Domagoj Vida ile buldu. Beşiktaş, maç boyunca birçok gol pozisyonuna girerken Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ve savunmasını geçmeyi başaramadı.

Beşiktaş maça hızlı başladı. Henüz 3. dakikada Caner'in pasıyla topla buluşan Ljajic kaleyi düşündü ancak top üstten dışarı çıktı.

Siyah-beyazlılar 12. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı: Gökhan Gönül sağ kanattan ortasını yaptı. Penaltı noktasının biraz önünde pozisyon alan Ljajic müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

Rakip kale önünde iyiden iyiye baskı kuran Beşiktaş, 20. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Sol kanattan gelen pas Boyd'dan sekti ve Güven'in önüne düştü. Genç forvet bir kez daha sol ayağıyla kaleyi yokladı ancak top az farkla dışarı çıktı.

OĞULCAN'DAN ŞIK BİTİRİŞ

Mücadelede 37. dakika oynanırken Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip sahada gol ararken Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı eksik yakaladı ve Oğulcan Çağlayan şık bir golle skoru 1-0'a getirdi: De Pauw müsait durumdaki Oğulcan'ı topla buluşturdu. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğulcan sağ ayağının dışıyla yakın köşeye şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

1-0'dan sonra kontrataklarla etkili olmaya çalışan Rizespor, 42. dakikada bir pozisyondan yararlanamadı: Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Boldrin yerden ayak içiyle vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında Çaykur Rizespor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Beşiktaş ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd'u kenara alırken oyuna Douglas ve N'Koudou girdi.

İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan Beşiktaş, 50. dakikada gole yaklaştı: Ljajic ceza sahasının hemen dışında topla buluştu. Çaykur Rizespor savunması topun önünü kapattı ve şuta izin vermedi.

GOL SÜRPRİZ BİR İSİMDEN!

Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip ceza sahası çevresine yerleşirken 53. dakikada eşitliği yakaladı. Caner Erkin'in ortasında iyi yükselen Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Beşiktaş yine sol kanattan N'Koudou'yla geldi. Fransız yıldızın son çizgiden içeri çevirdiği topa kale sahasında kimse dokunamadı.

Son Güncelleme: 31.08.2019 23:48
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşRizesporÇaykur Rize Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor beraberliğe devam etti
Konyaspor beraberliğe devam etti
Kasımpaşa evinde kaybetti
Kasımpaşa evinde kaybetti
Galatasaray 3 puanı uzatmalarda aldı 
Galatasaray 3 puanı uzatmalarda aldı 
Aboubakar Beşiktaş ile anlaştı
Aboubakar Beşiktaş ile anlaştı
Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'de
Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'de
İşte Avrupa'da Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri
İşte Avrupa'da Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri
Galatasaray'a zorlu rakipler çıktı
Galatasaray'a zorlu rakipler çıktı
 Trabzonspor tur için sahada
 Trabzonspor tur için sahada

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort