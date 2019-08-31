Kartal Rize'yi ağırlıyor | Beşiktaş 1, Çaykur Rize 1

Beşiktaş, 3. haftada kendi sahasında Çaykur Rize Spor'u ağırladı. Lig'in iddialı ekibi Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rize Spor ile 1 -1 skorla berabere kaldı.

Süper Lig'de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor'u İstanbul'dan eli boş göndermek amacında. İlk iki haftadan 6 puan çıkaran Karadeniz ekibi ise galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

SAAT: 21.45

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Karius; Gökhan, Vida, Ruiz, Caner; Dorukhan, Oğuzhan; Ljajic, Boyd, Lens; Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 37. dakikada Oğulcan Çağlayan'la 1-0 geriye düşerken aradığı golü 53. dakikada Domagoj Vida ile buldu. Beşiktaş, maç boyunca birçok gol pozisyonuna girerken Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ve savunmasını geçmeyi başaramadı.

Beşiktaş maça hızlı başladı. Henüz 3. dakikada Caner'in pasıyla topla buluşan Ljajic kaleyi düşündü ancak top üstten dışarı çıktı.

Siyah-beyazlılar 12. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı: Gökhan Gönül sağ kanattan ortasını yaptı. Penaltı noktasının biraz önünde pozisyon alan Ljajic müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

Rakip kale önünde iyiden iyiye baskı kuran Beşiktaş, 20. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Sol kanattan gelen pas Boyd'dan sekti ve Güven'in önüne düştü. Genç forvet bir kez daha sol ayağıyla kaleyi yokladı ancak top az farkla dışarı çıktı.

OĞULCAN'DAN ŞIK BİTİRİŞ

Mücadelede 37. dakika oynanırken Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip sahada gol ararken Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı eksik yakaladı ve Oğulcan Çağlayan şık bir golle skoru 1-0'a getirdi: De Pauw müsait durumdaki Oğulcan'ı topla buluşturdu. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğulcan sağ ayağının dışıyla yakın köşeye şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

1-0'dan sonra kontrataklarla etkili olmaya çalışan Rizespor, 42. dakikada bir pozisyondan yararlanamadı: Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Boldrin yerden ayak içiyle vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında Çaykur Rizespor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Beşiktaş ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd'u kenara alırken oyuna Douglas ve N'Koudou girdi.

İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan Beşiktaş, 50. dakikada gole yaklaştı: Ljajic ceza sahasının hemen dışında topla buluştu. Çaykur Rizespor savunması topun önünü kapattı ve şuta izin vermedi.

GOL SÜRPRİZ BİR İSİMDEN!

Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip ceza sahası çevresine yerleşirken 53. dakikada eşitliği yakaladı. Caner Erkin'in ortasında iyi yükselen Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Beşiktaş yine sol kanattan N'Koudou'yla geldi. Fransız yıldızın son çizgiden içeri çevirdiği topa kale sahasında kimse dokunamadı.