Kartal seriye bağladı I Beşiktaş 3- Kasımpaşa 0

Beşiktaş galibiyet serisine Kasımpa galibiyeti ile devam etti.Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Beşiktaş’ın golleri Mensah, Atiba ve Aboubakar’dan geldi. Kasımpaşa’da Hadergjonaj kırmızı kart gördü.

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından galibiyetle ayrılarak moral bulan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına seriyi devam ettirmek için çıktı. Topla oynamayı seven rakipleri karşısında mücadeleci orta sahası sayesinde hızlı hücumlarla sonuç alan Beşiktaş’ın, kapanan Kasımpaşa’yı nasıl açacağı merak konusu olmuştu.

Beşiktaş, maç boyunca topa sahip olsa da, golü bulana kadar pozisyon üretmekte büyük sıkıntı çekti. Rakip savunmayı zorlayamadı. Gol sonrası açılan, kırmızı kart gördükten sonra da iyice oyundan düşen Kasımpaşa karşısında galibiyete ikinci yarıda uzandı.

Teknik Direktör Fuat Çapa ile ikinci maçına çıkan Kasımpaşa’nın, zorlu maçta ortaya koyduğu plan, sadece savunmayı düşünen bir oyun anlayışı oldu. Çıkarken yapılan pas hataları, konuk ekibin hücuma çıkmasını engelledi. İlk 45 dakikada kaleyi bulmayan tek şut çekebilen Kasımpaşa, maç boyunca da hücumda hiçbir varlık gösteremedi.

Tıpkı beklendiği gibi Beşiktaş, yaratıcı oyuncu sayısının az olması nedeniyle iyi kapanan Kasımpaşa savunması karşısında 45 dakika pozisyon bulmakta zorlandı. Alan daraltan rakibi karşısında bir türlü etkili olmayan siyah-beyazlı ekibin imdadına Aboubakar yetişti. Uzatmalarda gelen golü Mensah attı ama, Aboubakar’ın rakip eksilterek ceza sahasına girmesi ve yaptığı orta, golün gelmesinde önemli bir etken oldu.

Soyunma odasına önde giren Beşiktaş için oyun, istediği duruma gelmişti. Gol için risk almak zorunda kalan Kasımpaşa’ya karşı kapılan toplarda hızlı hücumlar gerçekleştiren ev sahibi ekip, ikinci yarı başlar başlamaz üst üste pozisyonlar bulmaya başladı. Hadergjonaj’ın kırmızı kart görmesinin ardından iyice rahatlayan Beşiktaş, peş peşe bulduğu gollerle üç puana net bir skorla ulaştı.

İlk yarısında zorlandığı, ikinci yarısında ise farkı kaçırdığı maçta üç puana ulaşan Beşiktaş, üst üste üçüncü galibiyetini aldığı ligde puanını 19’a yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

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