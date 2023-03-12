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Kartal üç puanı iki golle aldı...Beşiktaş 2 - Başakşehir FK 0

Spor toto Süper Lig 25. Hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir FK’nü 2-0 yendi.

12 Mart 2023 Pazar 20:53
Kartal üç puanı iki golle aldı...Beşiktaş 2 - Başakşehir FK 0

Kartal üç puanı iki golle aldı...Beşiktaş 2 - Başakşehir FK 0

   Spor toto Süper Lig 25. Hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir FK’nü 2-0 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan, Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 6.dakikasında Beşiktaş’ta Omar Colley sarı kart gördü.15.dakikada Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile 1-0 öne geçti.35.dakikada Başakşehir FK’de Adnan Januzaj kırmızı kartla oyun dışında kaldı.41.dakikada Beşiktaş’ta sakatlanan Tayyip Talha Sonuç yerini Romain Saiss’e bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55.dakikada Beşiktaş, Arthur Masuaku ile skoru 2-0 yaptı.59.dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic yerini Mahmut Tekdemir’e bıraktı.70.dakikada Beşiktaş’ta Nathan Redmond ve Salih Uçan oyundan çıktılar.Yerine Valentin Rosier ve Alexandru Maxim oyuna girdiler.

   71.dakikada Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic sarı kart gördü.72.dakikada Başakşehir FK’de deniz Türüç, Şener Özbayraklı ve Lucas Bigila oyundan çıktılar.Yerine Serdar Gürler, Edjar Ie ve Berkay Özcan oyuna girdiler.80.dakikada Başakşehir FK’de Lucas Lima yerini Stefano Okaka’ya bıraktı.84.dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun yerini Tayfur Bingöl’e bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Başakşehir FK’nü 2-0 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 46 yaparken, Başakşehir FK 40 puanda kaldı.

Sarı Kart:Omar Colley (6.dk.), Amir Hadziahmetovic (71.dk.) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart:Adnan Januzaj (35.dk.) (Başakşehir FK)

Süper Lig 26. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 12.03.2023 21:09
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBaşakşehir FKMete Kalkavan
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