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Kartal üç puanı üç golle aldı

Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 18:40
Kartal üç puanı üç golle aldı

Kartal üç puanı üç golle aldı

   Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.Karşılaşmanın 4. dakikasında Beşiktaş Ghezzal'ın şık golüyle öne geçti.İlk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın galbiyeti ile sonuçlandı.

   Yoğun kar yağışı altında zor şartlarda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş Cenk Tosun ile sonuca gitti.Cenk Tosun 89. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü attı.90+3. dakikada tekrar sahneye Cenk Tosun çıktı ve karşılaşmada durumu 3-0 yaptı.Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 galibiyeti ile sonuçlandı. 

    Bu sonucun ardından Beşiktaş 2. sıradaki yerini korurken 51 puanla 25. haftayı tamamladı. Gençlerbirliği ise 20 puanla 19. sırada kaldı. Ligin 26. haftasında Gençlerbirliği, son sırada yer alan Denizlispor deplasmanına çıkacak. Gelecek haftayı BAY olarak geçecek Beşiktaş ligin 27. haftasında Denizlispor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGençlerbirliği
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