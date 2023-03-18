Kartal üç puanı üç golle aldı....Beşiktaş 3- İstanbulspor 1

Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında Beşiktaş evinde İstanbulspor’u 3-1 yendi.Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Ali şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 42.dakikasında Beşiktaş Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.45+1.dakikada İstanbulspor’da Duhan Aksu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 56.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile skoru 2-0 yaptı.63.dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan ve Rachid Ghezzai yerini Alexandru Maxim ve Nathan Redmond’a bıraktı.

64.dakikada İstanbulspor’da Florian Loshaj ve Emeka Friday Eze yerini Kerem Şen ve Emir Kaan Gültekin’e bıraktı.69.dakikada İstanbulspor’da Mehmet Yeşil yerini Adi Mehremic’e bıraktı.

70.dakikada İstanbulspor Jason Lokilo ile skoru 2-1 yaptı.76.dakikada İstanbulspor’da Demeaco Duhaney sarı kart gördü.83.dakikada Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sonuç ce Cenk Tosun yerini Tayfur Bingöl ve Romain Saiss’e bıraktı.84.dakikada İstanbulspor’da Muammer Sarıkaya yerini Onur Ergün’e bıraktı.90+3.dakikada Beşiktaş Nathan Redmond ile skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde İstanbulspor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 49 yaparken, İstanbulspor 24 puanda kaldı.

Süper Lig 27.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF