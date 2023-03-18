Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kartal üç puanı üç golle aldı....Beşiktaş 3- İstanbulspor 1

Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında Beşiktaş evinde İstanbulspor’u 3-1 yendi.

18 Mart 2023 Cumartesi 20:48
Kartal üç puanı üç golle aldı....Beşiktaş 3- İstanbulspor 1

Kartal üç puanı üç golle aldı....Beşiktaş 3- İstanbulspor 1

   Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında Beşiktaş evinde İstanbulspor’u 3-1 yendi.Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Ali şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 42.dakikasında Beşiktaş Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.45+1.dakikada İstanbulspor’da Duhan Aksu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı;

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 56.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile skoru 2-0 yaptı.63.dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan ve Rachid Ghezzai yerini Alexandru Maxim ve Nathan Redmond’a bıraktı.

   64.dakikada İstanbulspor’da Florian Loshaj ve Emeka Friday Eze yerini Kerem Şen ve Emir Kaan Gültekin’e bıraktı.69.dakikada İstanbulspor’da Mehmet Yeşil yerini Adi Mehremic’e bıraktı.

   70.dakikada İstanbulspor Jason Lokilo ile skoru 2-1 yaptı.76.dakikada İstanbulspor’da Demeaco Duhaney sarı kart gördü.83.dakikada Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sonuç ce Cenk Tosun yerini Tayfur Bingöl ve Romain Saiss’e bıraktı.84.dakikada İstanbulspor’da Muammer Sarıkaya yerini Onur Ergün’e bıraktı.90+3.dakikada Beşiktaş Nathan Redmond ile skoru 3-1 yaptı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde İstanbulspor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 49 yaparken, İstanbulspor 24 puanda kaldı.

Süper Lig 27.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

   

Son Güncelleme: 18.03.2023 20:58
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşİstanbulspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A.Demirspor 2 - Antalyaspor 0
A.Demirspor 2 - Antalyaspor 0
Kasımpaşa 1 - Ümraniyespor 
Kasımpaşa 1 - Ümraniyespor 
Aslan'ın 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi....Konyaspor 2 - Galatasaray 1
Aslan'ın 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi....Konyaspor 2 - Galatasaray 1
Fenerbahçe 1 - Sevilla 0
Fenerbahçe 1 - Sevilla 0
DG Sivasspor 1 - Fiorentina 4
DG Sivasspor 1 - Fiorentina 4
Başakşehir FK Avrupa’ya veda etti
Başakşehir FK Avrupa’ya veda etti
VakıfBank, çeyrek finalde avantajı aldı
VakıfBank, çeyrek finalde avantajı aldı
Kartal üç puanı iki golle aldı...Beşiktaş 2 - Başakşehir FK 0
Kartal üç puanı iki golle aldı...Beşiktaş 2 - Başakşehir FK 0
Trabzonspor farklı kazandı....Trabzonspor 4 - A.Demirspor 1
Trabzonspor farklı kazandı....Trabzonspor 4 - A.Demirspor 1
MKE Ankaragücü 2- Alanyaspor 0
MKE Ankaragücü 2- Alanyaspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim