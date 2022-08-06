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Kartal uzatmalarda kazandı....Beşiktaş 1 - Kayserispor 0

  Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçonda Beşiktaş evinde Kayserispor’u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi..

06 Ağustos 2022 Cumartesi 23:17
Kartal uzatmalarda kazandı....Beşiktaş 1 - Kayserispor 0

Kartal uzatmalarda kazandı....Beşiktaş 1 - Kayserispor 0

    Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçonda Beşiktaş evinde Kayserispor’u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi..Karşılaşmanın21. dakikasında Beşiktaş penaltı bekledi. Rosier'in içeri yolladığı topta Onur yine göğsüyle kalecisine topu bıraktı. Pozisyon sonrası Beşiktaş cephesi elle oynama gerekçesiyle penaltı beklediler ancak hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Kayserispor’da sakatlanan Mame Thiam yerini Gökhan Sazdağı’na bıraktı.57. dakikada Beşiktaş’ta Jackson Muleka yerini Kevin N’Koudou’ya bıraktı.59. dakikada Kayserispor’da Ali Karimi sarı kart gördü.67. dakikada Kayserispor’da Ali Karimi ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 

   69. dakikada Kayserispor’da Andre Bertolacci ve Mario Gavranovic yerini Gustavo Campanharo ve Mustafa Pektemek’e bıraktı.77. dakikada Beşiktaş’ta Kartal Yılmaz yerini Cenk Tosun’a bıraktı.77. dakikada Beşiktaş’ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.84. dakikada Beşiktaş Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti..Ancak orta hakem Ümit Öztürk ofsayt kararı ile golü iptal etti.89. dakikada Kayserispor'da Emrah Başsan ve Miguel Cardoso oyundan çıkarken yerine Bernard Mensah  ve Ramazan Civelek  oyuna girdiler.

   90. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun sarı kart gördü.90+4. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.95+6. dakikada Beşiktaş Ghezzal ile 1-0 öne geçti.90+9. dakikada Beşiktaş'ta Necip Uysal sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 1-0 yendi.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Weghorst, Muleka.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah Başsan, Gavranovic, Mame Thiam

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta Puan Durumu;

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 07.08.2022 00:08
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKaysrispor
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