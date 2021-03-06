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Kartal zirveye kondu

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK’yi 2-1 mağlup etti.

06 Mart 2021 Cumartesi 21:11
Kartal zirveye kondu

Kartal zirveye kondu

      Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK’yi 2-1 mağlup etti.Beşiktaş karşılaşmanın 15. dakikasında Aboubakar ile bulduğu golle öne geçti.İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 72. dakikada Beşiktaş Aboubakar, ile durumu 2-0 yaptı.Maçın son dakikalarında Gaziantep FK’nin kazandığı penaltı sonrası Dicko topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol, Gaziantep FK’nin puan almasına yeterli olmadı. Uzatmalarda bir puana yaklaşan Gaziantep FK’de Ribeiro’nun vuruşunda direk gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, kritik maçta üç puanla ayrılan taraf oldu.

   Geçtiğimiz haftalara göre daha düşük bir tempoda oynamasına rağmen mücadeleden 2-1 galip ayrılan Beşiktaş, Galatasaray’dan liderlik koltuğunu devraldı. Savunmada rakibine az pozisyon vermesine rağmen mağlup olan      

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGaziantep FK
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