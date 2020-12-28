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Kartallar yüksek uçar I Beşiktaş 3-DG Sivasspor 0

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek ikincilik koltuğuna oturdu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:20
Kartallar yüksek uçar I Beşiktaş 3-DG Sivasspor 0

Kartallar yüksek uçar I Beşiktaş 3-DG Sivasspor 0

   Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek ikincilik koltuğuna oturdu. İlk yarısı oldukça heyecanlı, ikinci yarısı ise aynı derecede sönük geçen maçta Beşiktaş, üç puana ilk yarıda ve ikinci yarıda bulduğu birer golle ulaştı. İkinci yarıda 10 kişi oynayan Sivasspor’a karşı tempoyu düşüren ve farkı arttırmak yerine, avantajını korumayı tercih eden siyah-beyazlılar, maçın son bölümünde bir gol daha bularak üç puanı hanesine yazdırdı. Böylece galibiyet serisini üç maça çıkaran Beşiktaş, zirveye bir adım daha yaklaşırken, Sivasspor’un  dört maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

  Beişktaş'ın gollerini 18.dakikada Güven, 84.dakikada Larin, 90+2′ Oğuzhan kaydetti.

   Beşiktaş, oynadığı son 10 lig maçında ise 8 galibiyet çıkarmayı başararak, zirveye tırmanışını sürdürdü. Sivasspor’da Hakan Arslan kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüş, Beşiktaş’ta ise Oğuzhan bu sezon ilk golünü kaydetmiş oldu. Güven’de bu sezon ilk kez bir lig maçında ağları havalandırdı.

    Bu galibiyete Beşiktaş puanını 28 yaparken, Sivasspor 17 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDG Sivasspor
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