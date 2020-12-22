Kasım ayında en çok Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi konuşuldu

Ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi. Rapora göre ay boyunca futbol kulüpleri arasında en çok Fenerbahçe konuşulurken, en çok haberi yapılan futbolcu ise Ozan Tufan oldu.

İşte araştırmanın detayları…

Medya Takip Merkezi, her ay olduğu gibi bu ay da spor camiasında öne çıkan isimlerin belirlendiği medya raporunu açıkladı. Hareketli bir ayı geride bırakan spor camiasında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, gündemi belirleyen başlıklar ele alındı. Türk futbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, gol düellosuna dönüşerek tam 7 gol atıldı. Karşılamayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş 4-3’lük galibiyet ile 3 puanı kazanan taraf oldu. Heyecan dozu oldukça yüksek olan ve tempolu oynanan derbi ay boyunca spor gündeminde gözleri üzerine topladı.

Fenerbahçe’de kayıplar sürüyor

Sezona oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzdü. Kasım ayında ikisi de Kadıköy’de olmak üzere iki yenilgi yaşayan Fenerbahçe, önce 2-0’lık skorla Konyaspor’a ardından 4-3 gibi farklı bir skorla ezeli rakibi Beşiktaş’a karşı kendi sahasında mağlup oldu. 15 yıl sonra Beşiktaş’a karşı Kadıköy’de ilk kez yenilgi yüzü gören Fenerbahçe, 2020 yılı içerisinde hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Trabzon’a karşı kendi sahasında sürdüğü yenilmezlik serilerini sona erdirdi. Öte yandan Ocak ayı için transfer girişimlerini sürdüren Fenerbahçe’de Mesut Özil isminin gündeme gelmesi, taraftarlar arasında heyecan yarattı. Basketbolda da hem EuroLeague’de hem de Türkiye liginde mağlubiyetler alan Fenerbahçe için Kasım ayı pek parlak geçmese de, ay boyunca medyada toplam 60 bin 889 habere konu olarak bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-lacivertli takımı ikinci sırada 55 bin 325 puanla Beşiktaş, üçüncü sırada ise 45 bin 098 adet haberle Galatasaray takip etti.



Ozan Tufan’ın yükselişi devam ediyor.

Fenerbahçe’de bir dönem kadro dışı bırakılan ve Alanyaspor’a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan, bu sezon gösterdiği performans ile hem Fenerbahçe’nin hem milli takımın değişmez oyuncularından oldu. İngiltere’den ve Fransa’dan talipleri olduğu yönünde haberler çıkan Ozan Tufan, Erol Bulut’un tercihleri dahilinde bazı maçlar orta saha bazı maçlarda ise forvet arkası olarak görev alıyor. Tufan, 15 yıl sonra Kadıköy’de yaşanan Beşiktaş derbisi mağlubiyetinde hem attığı 2 gol hem de maçın sonuna doğru Beşiktaşlı futbolcu Rosier ile yaşadığı gerginlik nedeniyle takımın öne çıkan futbolcusu olmayı başardı. Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı Valentin Rosier arasında yaşanan gerginlikte sahaya Volkan Demirel de girdi. Ozan Tufan tartışma esnasında çılgına dönerken, Demirel yıldız ismi sakinleştirmekte zorlandı. Ozan Tufan kasım ayı boyunca gösterdiği performans ile toplam 6 bin 984 haberde yer alarak ayın en fazla konuşulan futbolcusu oldu. Fransa’nın Lille takımında oldukça başarılı maçlar çıkaran Yusuf Yazıcı ise 6 bin 881 haber ile ikinci, Caner Erkin ise 6 bin 856 habere adını yazdırarak listede üçüncü sırada yer aldı.

Fatih Terim’den hakeme eleştiri

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Sonucu 1-1 olarak sona eren karşılaşmada, Galatasaray'ın golünü 63. dakikada penaltıdan Diagne atarken, Kayserispor'un golünü ise 71. dakikada Campanharo kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray 17 puanla 3. sırada kaldı. Kayserispor ise 7 puanla 18. sırada kendine yer buldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bir defa mücadelesi için Kayserispor'u tebrik ediyorum. Hem 11'e 11, hem 11'e 10. aldıkları puanı tebrik ediyorum. 1 isabetli şutları var, o da gol. 25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Maalesef, yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor" dedi. Verilen uzatma dakikalarına tepki gösteren Fatih Terim, "Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, tebrikler. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır? Bu kadar kolay mı 8, 9, 10 dakika vermemek?" ifadelerini kullandı. Ay boyunca toplam 16 bin 745 haberde yer alan Fatih Terim Kasım ayını da bu alanda zirvede tamamladı. Terim’in ardından en fazla konuşulan teknik direktör ise 13 bin 749 haber ile Sergen Yalçın olurken, üçüncü sırada ise 12 bin 410 haber ile Trabzonspor’un yeni çalıştırıcısı Abdullah Avcı yer aldı.

Ahmet Nur Çebi’den derbi yorumu

Kasım ayında ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşı karşıya gelen Beşiktaş’ın başkanı Ahmet Nur Çebi’nin maçtan önce yaptığı açıklamalar, derbi öncesi gündem yarattı. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2005’ten bu yana Kadıköy’de kazanamadıkları yönündeki bir soruya da iddialı cevap verdi. Çebi, “Her şeyin bir başlangıcı vardır. Pazar günü böyle bir başlangıç olacağını hissediyorum” dedi. Başkan, maçı yönetecek Tugay Kaan Numanoğlu için şunları söyledi: Hakem arkadaşın, Fenerbahçe ile ilişkisi olan şirkette çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için şu anda hiçbir önemi yok. Maçın sonucunda hakemin başarısını tartışırım.” Fenerbahçe’nin medya tarafından şampiyon ilan edildiği ama Beşiktaş’ında bu yarışın içinde olduğunu herkese göstereceklerini ifade eden Ahmet Nur Çebi, MTM’nin aynı raporuna göre ay boyunca toplam 3 bin 878 habere adını yazdırarak Kasım ayının en çok konuşulan kulüp yöneticisi olmayı başardı. Kendisini ikinci sırada 3 bin 388 haber ile sarı-kırmızılı takımın yöneticisi Mustafa Cengiz üçüncü sıradan ise 3 bin 322 haber ile Ali Koç takip etti.

Avrupa’da hakemlerimize görev

UEFA, Cüneyt Çakır'ı Mönchengladbach ile Shakhtar Donetsk takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasında görevlendirdi. TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Borussia-Park Stadı'nda 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler oldu. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yaptı. Kasım ayının en fazla konuşulan hakemi toplam 2 bin 42 haberle Mete Kalkavan olurken deneyimli hakeme Lokomotif Moskova-Salzburg maçında da VAR hakemi olarak görev verildi. Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre Mete Kalkavan’ı ikinci sırada 2 bin 40 haber ile Ali Palabıyık, üçüncü sırada ise bin 891 haber ile Halil Umut Meler izlediler.