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Kasımpaşa 0 - Sivasspor 0

Kasımpaşa evinde Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

05 Temmuz 2020 Pazar 20:04
Kasımpaşa 0 - Sivasspor 0

Kasımpaşa 0 - Sivasspor 0

   Kasımpaşa evinde Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmadı.İkinci yarıda Kasımpaşa'da Hadergjonaj 55 ve 62'de gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. 77'de Kone ile Sivasspor 1-0 öne geçti ancak VAR ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.Bu sonuçla Kasımpaşa 36 puana çıkarken, Sivasspor 54 puana yükseldi.

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Mert Hakan, Ziya, Emre, Fernando, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaSivasspor
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