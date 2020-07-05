Kasımpaşa 0 - Sivasspor 0
Kasımpaşa evinde Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmadı.İkinci yarıda Kasımpaşa'da Hadergjonaj 55 ve 62'de gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. 77'de Kone ile Sivasspor 1-0 öne geçti ancak VAR ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.Bu sonuçla Kasımpaşa 36 puana çıkarken, Sivasspor 54 puana yükseldi.
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Mert Hakan, Ziya, Emre, Fernando, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay