Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kasımpaşa 0 - Trabzonspor 1

 Süper Lig 5. hafta maçında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 18:22
Kasımpaşa 0 - Trabzonspor 1

Kasımpaşa 0 - Trabzonspor 1

     Süper Lig 5. hafta maçında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 14. dakikasında Kasımpaşa'da Umut Bozok, sarı kart gördü.İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'da Berat Özdemir oyundan çıktı, Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu.50. dakikada Trabzonspor'da oyuna yeni giren Abdulkadir Parmak sakatlanarak oyundan çıktı. Yusuf Sarı, oyuna dahil oldu.53. dakikada Trabzonspor, Bakasetas'ın attığı golle 1-0 öne geçti.58. dakikada Trabzonspor'da Denswil, sarı kart gördü.64. dakikada Kasımpaşa'da Hajradinovic oyundan çıkarken, Valentin Eysseric oyuna dahil oldu.74. dakikada Trabzonspor'da Cornelius oyundan çıkarken, Gervinho oyuna dahil oldu.78. dakikada Kasımpaşa'da Feyzi Yıldırım, sarı kart gördü.83. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas oyundan çıakrken, Dorukhan Toköz ve Siopis oyuna dahil oldu.84. dakikada Kasımpaşa'da Evren Eren Elmalı ve Sadiku oyundan çıkarken, Sakıb Aytaç ve Doğucan Haspolat oyuna dahil oldu.87. dakikada Trabzonspor'da Bruno Peres, sarı kart gördü.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

  Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13 yaparken, Kasımpaşa 5 puanda kaldı.Haftaya 23.09.2021 Perşembe Kasımpaşa Alanyaspor ile oynarken, aynı gün Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayern Munih'ten gol şov
Bayern Munih'ten gol şov
DG Sivasspor 1 - Gaziantep FK 1
DG Sivasspor 1 - Gaziantep FK 1
F.Karagümrük'ten muhteşem dönüş
F.Karagümrük'ten muhteşem dönüş
İzmir derbisinin galibi Altay
İzmir derbisinin galibi Altay
Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivanlar Kozlarını Paylaşıyor
Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivanlar Kozlarını Paylaşıyor
Fenerbahçe, Frankfurt'u elinden kaçırdı
Fenerbahçe, Frankfurt'u elinden kaçırdı
Aslan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Aslan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Beşiktaş 1 - Borussia Dormund 2
Beşiktaş 1 - Borussia Dormund 2
Alanyaspor 1 - Giresunspor 0
Alanyaspor 1 - Giresunspor 0
Gaziantep FK ilk galibiyeti aldı
Gaziantep FK ilk galibiyeti aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim