18 Eylül 2021 Cumartesi 18:22
Kasımpaşa 0 - Trabzonspor 1
Süper Lig 5. hafta maçında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 14. dakikasında Kasımpaşa'da Umut Bozok, sarı kart gördü.İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'da Berat Özdemir oyundan çıktı, Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu.50. dakikada Trabzonspor'da oyuna yeni giren Abdulkadir Parmak sakatlanarak oyundan çıktı. Yusuf Sarı, oyuna dahil oldu.53. dakikada Trabzonspor, Bakasetas'ın attığı golle 1-0 öne geçti.58. dakikada Trabzonspor'da Denswil, sarı kart gördü.64. dakikada Kasımpaşa'da Hajradinovic oyundan çıkarken, Valentin Eysseric oyuna dahil oldu.74. dakikada Trabzonspor'da Cornelius oyundan çıkarken, Gervinho oyuna dahil oldu.78. dakikada Kasımpaşa'da Feyzi Yıldırım, sarı kart gördü.83. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas oyundan çıakrken, Dorukhan Toköz ve Siopis oyuna dahil oldu.84. dakikada Kasımpaşa'da Evren Eren Elmalı ve Sadiku oyundan çıkarken, Sakıb Aytaç ve Doğucan Haspolat oyuna dahil oldu.87. dakikada Trabzonspor'da Bruno Peres, sarı kart gördü.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13 yaparken, Kasımpaşa 5 puanda kaldı.Haftaya 23.09.2021 Perşembe Kasımpaşa Alanyaspor ile oynarken, aynı gün Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.