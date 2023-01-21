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Kasımpaşa 1 - Başakşehir FK 3

Spor toto Süper Lig 20. Hafta maçında Kasımpaşa evinde, Başakşehir FK'ne 3-1 yenildi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 17:54
Kasımpaşa 1 - Başakşehir FK 3

Kasımpaşa 1 - Başakşehir FK 3

   Spor toto Süper Lig 20. Hafta maçında Kasımpaşa evinde, Başakşehir FK'ne 3-1 yenildi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Turgut Doman, Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 16. Dakikasında Kasımpaşa genç oyuncusu Yasin Özcan ile 1-0 öne geçti.36. dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikincii yarısında 47. Dakikada Kasımpaşa’da Mortadha Ben Quannes sarı kart gördü.48. dakikada Başakşehir FK, Danijel Aleksic ile skoru 1-1 yaptı.60. dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic oyundan çıktı.Yerine Aytaç Kara oyuna girdi.72.dakikada Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.74. dakikada Kasımpaşa’da Bersant Celina oyundan çıktı.Yerine Ahmet Ergin oyuna girdi.

   80. Dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic, Lucas Lima ve Ömer Ali Şahiner oyundan çıktılar.Yerine Mesut Özil, Patryk Szysz ve Junior Calçara oyuna girdiler.81. dakikada Kasımpaşa’da Yasin Özcan oyundan çıktı.Yerine Berat Kalkan oyuna girdi.85. dakikada Kasımpaşa’da Berat Kalkan sarı kart gördü.90+6. dakikada Hakem Turgut Doman VAR odasına gitti.Kasımpaşa'da Aytaç Kara sarı kart gördü.Başakşehir FK penaltı kazandı.Kasımpaşa'da Mortadha Ben Ouannes ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Başakşehir FK, Deniz Türnç'ün penaltı golüyle 2-1 öne geçti.90+10. dakikada Başakşehir FK, Patryk Szysz ile 3-1 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Başakşehir FK'ne 3-1 yenildi.

Süper Lig 20. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 20. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 21.01.2023 18:17
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaBaşakşehir FK
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