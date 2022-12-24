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Kasımpaşa 1 - DG Sivasspor 2

Spor Toto Süper Lig 15. Hafta maçında Kasımpaşa evinde DG Sivasspor’a 2-1 yenildi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 17:53
Kasımpaşa 1 - DG Sivasspor 2

Kasımpaşa 1 - DG Sivasspor 2

   Spor Toto Süper Lig 15. Hafta maçında Kasımpaşa evinde DG Sivasspor’a 2-1 yenildi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Serper Barış Saka yönetti.Karşılaşmanın 14. Dakikasında DG Sivasspor, Dia SabiA ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Kasımpaşa’da Mamadou Fall sarı kart gördü.39. dakikada Kasımpaşa Mortadha Ben Ouannes ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında DG Sivasspor’da Samba Camara oyundan çıktı.Yerine Murat Paluli oyuna girdi.49. dakikada DG Sivasspor’da Charilaos Charisis sarı kart gördü.57. dakikada DG Sivasspor’da Charilaos Charisis oyundan çıktı.Yerine Max Gradel oyuna girdi.61. dakikada Kasımpaşa’a Aytaç Kara oyundan çıktı.Yerine Yunus Mallı oyuna girdi.64. dakikada Kasımpaşa’da Raoul Petretta sarı kart gördü.

   66. Dakikada DG Sivasspor, Max Gradel ile 2-1 öne geçti.67. dakikada Kasımpaşa’da Raoul Petretta oyundan çıktı.Yerine Stephane Bahoken oyuna girdi. 74. Dakikada Kasımpaşa’da Mortadha Ben Ouannes sarı kart gördü.75. dakikada DG Sivasspor’da Robin Yalçın oyundan çıktı.Yerine Abdul Keita oyuna girdi.Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic oyundan çıktı.Yerine Valentin Eysseric oyuna girdi.

   81. Dakikada DG Sivasspor’da ikinci yarıda oyuna giren Murat Paluli sakatlanarak oyundan çıktı.Yerine Ahmet Musa oyuna girdi.90+5. dakikada DG Sivasspor'da Dia SabiA sarı kart gördü.90+8. dakikada Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Daniel Graovac, Mortadha Ben Ouannes, Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Mickael Tirpan, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Fode Koita   

DG Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Dia SabiA, Charilaos Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Mustapha Yatabare    

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 24.12.2022 18:20
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaDG Sivasspor
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