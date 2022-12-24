Kasımpaşa 1 - DG Sivasspor 2
Spor Toto Süper Lig 15. Hafta maçında Kasımpaşa evinde DG Sivasspor’a 2-1 yenildi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Serper Barış Saka yönetti.Karşılaşmanın 14. Dakikasında DG Sivasspor, Dia SabiA ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Kasımpaşa’da Mamadou Fall sarı kart gördü.39. dakikada Kasımpaşa Mortadha Ben Ouannes ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında DG Sivasspor’da Samba Camara oyundan çıktı.Yerine Murat Paluli oyuna girdi.49. dakikada DG Sivasspor’da Charilaos Charisis sarı kart gördü.57. dakikada DG Sivasspor’da Charilaos Charisis oyundan çıktı.Yerine Max Gradel oyuna girdi.61. dakikada Kasımpaşa’a Aytaç Kara oyundan çıktı.Yerine Yunus Mallı oyuna girdi.64. dakikada Kasımpaşa’da Raoul Petretta sarı kart gördü.
66. Dakikada DG Sivasspor, Max Gradel ile 2-1 öne geçti.67. dakikada Kasımpaşa’da Raoul Petretta oyundan çıktı.Yerine Stephane Bahoken oyuna girdi. 74. Dakikada Kasımpaşa’da Mortadha Ben Ouannes sarı kart gördü.75. dakikada DG Sivasspor’da Robin Yalçın oyundan çıktı.Yerine Abdul Keita oyuna girdi.Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic oyundan çıktı.Yerine Valentin Eysseric oyuna girdi.
Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Daniel Graovac, Mortadha Ben Ouannes, Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Mickael Tirpan, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Fode Koita
DG Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Dia SabiA, Charilaos Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Mustapha Yatabare
Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;
Tablolar.TFF