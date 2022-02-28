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Kasımpaşa 1 - Fenerbahçe 2

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27.Hafta maçında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi..

28 Şubat 2022 Pazartesi 21:34
Kasımpaşa 1 - Fenerbahçe 2

Kasımpaşa 1 - Fenerbahçe 2

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27.Hafta maçında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi..Karşılaşmanın 6. dakikasında Fenerbahçe, Zajc ile 1-0 öne geçti.17 dakikada Fenerbahçe'de kaleci Altay uzun topu gönderdi, Rossi ile Spahic hareketlendi, ikisi de yerde kaldı.araya giren Berisha kaleci Ertuğrul'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda  top yandan dışarda çıktı.36'. dakikada Kasımpaşa korner kullandı, arka direkte Tarkan topu indirdi, Fall vurdu Altay çok iyi çıkardı, seken topa kale dibinden Ouannnes vurdu top direkten döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçenin üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Kasınmpaşa'da Valentin Eysseric sarı kart gördü.67 dakikada Kasımpaşa, Jackson Muleka ile skoru 1-1 yaptı.78. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi.Ceza sahası içindeki mutlak gol pozisyonun Miha Zajc son anda kornere çeldi.87. dakikada Fenerbahçe'de Miha Zajc müsait pozisyonda topu dışarı attı.90. Dakikada Fenerbahçe Attila Szalai ile 2-1 öne geçti.Aynı dakika içersinde Kasımpaşa'da Eren Elmalı sarı kart gördü.90+4. dakikada Kasımpaşa'da Uros Spajic sarı kart gördü.90+6. dakikada Kasımpaşa'da Ryan Donk sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Kasımpaşa'da Awer Mabil önce sarı kart gördü.Ardından itirazlarına devam edince ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+8. dakikada Fenerbahçe'de Diego Rossi sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.Bu galibiyetle Fenerbahçe 46 puanla 4. sırada yer alırken, Kasımpaşa 29 puanda kalarak 15 sırada yer aldı.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan, Rossi, Arda, Berisha

Süper Lig 27. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 27. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 28. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 01.03.2022 01:36
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKasımpaşa
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