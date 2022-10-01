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Kasımpaşa 1 - Gaziantep FK 0

Spor Toto Süper Lig 8. hafta açılış maçında Kasımpaşa evinde Gaziantep FK’nü 1-0 yendi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 16:11
Kasımpaşa 1 - Gaziantep FK 0

 Kasımpaşa 1 - Gaziantep FK 0

   Spor Toto Süper Lig 8. hafta açılış maçında Kasımpaşa evinde Gaziantep FK’nü 1-0 yendi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Zorbay Küçük  Mehmet Kısal ve İlker Takpak  hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol bulamadılar.45. dakikada Kasımpaşa'da Valentin Eysseric sarı kart gördü.İlk yarı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada Gaziantep FK’de Lazar Markovic sarı kart gördü.57. dakikada Kasımpaşa Bersant Celina ile 1-0 öne geçti.59. dakikada Gaziantep FK’de Furkan Soyalp ve lazar Markovic oyundan çıktı.Yerine Abdülkadir Parmak ve Joso Figueiredo oyuna girdi.

   73. Dakikada Gaziantep FK’de Angelo Sagal yerini Valmir Veliu’a bıraktı.81. dakikada Gaziantep FK’de Tomas Pekhart ve Matej Hanousek oyundan çıktılar.Yerine Mirza Cihan ve Halil Ibrahim Pehlivan oyuna girdiler.83. dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eyseric yerini Aytaç Kara’ya bıraktı.88. dakikada Kasımpaşa’da Bersant Celina çıktı.Yerine Ahmet Engin oyuna girdi.90+3. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic oyundan çıkarken, yerine Daniel Graovac oyuna girdi.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Gaziantep FK’nü 1-0 yendi.Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 12 yaparken, Gaziantep FK 11 puanda kaldı.

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Mortadha Ben Ouannes, Sadık Çiftpınar, Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Tirpan, Mamadou Fall, Stephane Bahoken, Bersant Celina   

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Alin Tosca, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Matej Hanousek, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Tomas Pekhart    

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaGaziantep FK
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