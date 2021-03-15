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Kasımpaşa 1- İH Konyaspor 1

Süper Lig 30. hafta maçında Kasımpaşa evinde İttifak Holding Konyaspor, ile 1-1 berabere kaldı.

15 Mart 2021 Pazartesi 21:30
Kasımpaşa 1- İH Konyaspor 1

Kasımpaşa 1- İH Konyaspor 1

   Süper Lig 30. hafta maçında Kasımpaşa evinde İttifak Holding Konyaspor, ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşamda 21. dakikada kaleci Sehic, çmce hata yaptı sonra tekrar meşin yuvarlağın sahibi oldu.44. dakikada Hajradinovic'in şutunu kaleci Sehic kurtardı Ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.
   Karşılaşmanın ikinci yarısında 79. dakikada ceza sahası dışındaki Sekidika, gol vuruşundan yararlanamadı.90+2. dakikada İttifak Holding Konyaspor, Kravets ile deplasamanda 1-0 öne geçti.90+7. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic ile karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar birer puana paylaştılar.

   Bu sonucun ardından ev sahibi Kasımpaşa 31 puanla 15. sıraya yerleşirken, konuk ekip İttifak Holding Konyaspor ise 33 puanla kendisine 12. sırada yer buldu.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen (Dk. 70 Sadiku), Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater (Dk. 87 Varga), Koomson (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thelin (Dk. 75 Koita)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 62 Diomande), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 62 Bytyqi), Milosevic (Dk. 61 Rahmanovic), Sekidika (Dk. 86 Miya), Cikalleshi (Dk. 87 Kravets)

Goller: Dk. 90+2 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+7 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 71 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 88 Bistrovic (Kasımpaşa)

Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşaİttifak Holding Konyaspor
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