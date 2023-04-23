Kasımpaşa 1 - Konyaspor 2
Spor Toto Süper Lig 31. Hafta maçında Kasımpaşa evinde Konyaspor’a 2-1 yenidi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol, Bahtiyar Birinci ve Ogün kamacı hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 13.dakikasında Kasımpaşa Mamadou Call ile 1-0 öne geçti.22.dakikada Kasımpaşa’da golün sahibi Mamadou Fall sarı kart gördü.30.dakikada Konyaspor Francisco Calvo ile skoru 1-1 yaptı.39.dakikada Konyaspor’da Robert Meriç yerini Mahir Emreli’ye bıraktı.45+4.dakikada Konyaspor Mame Biram Diouf ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Konyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında 59.dakikada Kasımpaşa’da Fabiano sarı kart gördü.60.dakikada Konyaspor’da varios Morero sarı kart gördü.61.dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic ve Mounir Choular oyundan çıktılar.Yerine Mickael Tırpan ve Mustafa Eskihellaç oyuna girdiler.
90.dakikada Konyaspor’da mame Biram Diouf ve soner Dikmen oyundan çıktılar.Yerine Domagoj Pavicic ve Cebrail Karayel oyuna girdiler.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Konyaspor’a 2-1 yenildi.Bu sonuçla Konyaspor puanını 42 yaparken, Kasımpaşa 33 puanda kaldı.
Süper Lig 32.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF