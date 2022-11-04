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Kasımpaşa 1 - MKE Ankaragücü 1

 Spor Toto Süper Lig 13. Hafta açılış maçında Kasımpaşa evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

04 Kasım 2022 Cuma 22:03
Kasımpaşa 1 - MKE Ankaragücü 1

Kasımpaşa 1 - MKE Ankaragücü 1

     Spor Toto Süper Lig 13. Hafta açılış maçında Kasımpaşa evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk  yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Kasımpaşa, Ali Sühan Demirel yerine Fode Kolda değişikliği ile başladı.58. dakikada Kasımpaşa Fode Kolda ile 1-0 öne geçti.64. dakikada MKE Ankaragücü’nde Jese ve Gökhan Akkan oyundan çıktılar.Yerine Emre Kılınç ve Bahadır Güngördü oyuna girdiler.73. dakikada MKE Ankaragüc’nde Taylan Antalyalı yerini Pedro Rodrigues’e bıraktı.

   83. dakikada MKE Ankaragücü’nde Giorgi Beridze yerine Anastasios Chatzigiovannis’e bıraktı.85. dakikada MKE Ankaragücü, Anastasios Chatzigiovannis ile skoru 1-1 yaptı.Golden sonra Anastasios Chatzigiovannis sarı kart gördü.90. dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall yerini Tunay Torun'a bıraktı.90+1. dakikada MKE Ankaragücü'nde Kevin Malcuit sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 15 yaparken, MKE Ankaragücü 12 puan oldu.

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Daniel Graovac, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Mickael Tirpan, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Ali Sühan Demirel, Mamadou Fall, Ahmet Engin, Bersant Celina    

Teknik Direktör:Şenol Can

MKE Ankaragücü:Gökhan Akkan, Yasin Güreler, Nihad Mujakic, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Pedro Moreira, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Jese, Giorgi Beridze, Ali Sowe    

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 04.11.2022 22:22
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaMKE Ankaragücü
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