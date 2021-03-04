Kasımpaşa 1- Trabzonspor 2

Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.Geçtiğimiz hafta 7 maçlık serisi Fenerbahçe karşısında bozulan bordo mavililer zirve yolundaki inadını İstanbul’da sürdürdü.

Ligde üst üste aldığı puanlarla ilk 4 sıraya tırmanan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Kasımpaşa’yı da 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

Karşılaşmada Trabzonspor 24’üncü dakikada Djaniny ile öne geçti.38. dakikada Kasımpaşa Yusuf erdoğan ile penaltıdan beraberliği yakaladı.İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında galibiyet için inanılamz fırsatlar kaçıran Trabzonspor, Nwakaeme-Ekuban ikilisiyle yüzde yüzlük pozisyonlarda kaleci ve direği geçemedi.73. dakikada Bakasetas, ile Trabzonspor 2-1 öne geçti.karşılaşmad abaşka gol olmadı ve maçı Trabzonspor 2-1 kazansı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 51’e çıkarıp lider Galatasaray’ın tökezlediği haftada puan farkını 6’ya indirdi. Kasımpaşa ise 29 puanla 14’üncü sırada kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor evinde Alanyaspor’u ağırlayacak, Kasımpaşa işe deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak.

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tosic (Dk. 90 Yasin Dülger), Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater (Dk. 69 Koomson), Hajradinovic (Dk. 86 Furkan Külekçi), Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Varga (Dk. 86 Anıl Koç)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan (Dk. 62 Yunus Mallı), Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Ekuban (Dk. 88 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 89 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 83 Baker)

Goller: Dk. 24 Djaniny, Dk. 73 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan (penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 78 Djaniny, 90+2 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)