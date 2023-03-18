Kasımpaşa 1 - Ümraniyespor
Spor Toto Süper Lig 26. Hafta maçında Kasımpaşa evinde Ümraniyespor’la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 29.dakikasında Kasımpaşa Mamadou Call ile 1-0 öne geçti.41.dakikada Ümraniyespor Antonio Mrsic ile skoru 1-1 yaptı.karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında 61.dakikada Ümraniyespor’da Valentin Gheorghe ve Durel Avounou yerini Kartal Yılmaz ve Onur Ayık’a bıraktı.73.dakikada Kasımpaşa’da Aytaç Kara yerini Mickael Maisa’ya bıraktı.
87.dakikada Ümraniyespor’da Serkan Göksu sarı kart gördü.88.dakikada Ümraniyespor’da Geraldo ve Oğuz Gürbulak yerini Isaac Sackey ve Olarenwaju Kayode’ye bıraktı.
88.dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eysseric yerini Ali Sühan Demirel’e bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Ümraniyespor’la 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 26 yaparken, Ümraniyespor 22 puana ulaştı.
Süper Lig 27.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF