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Kasımpaşa 2 - Çaykur Rizespor 0

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

20 Eylül 2020 Pazar 17:31
Kasımpaşa 2 - Çaykur Rizespor 0

Kasımpaşa 2 - Çaykur Rizespor 0

   Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.Karşılaşmaya Kasımapaşa hızlı başladı.2. dakikada Tarkan'ın kafa şutu az farkla auta çıktı.13. dakikada Kasımpaşa Varga ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı.Tunay'ın şutu direkten döndü.İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   İkinci yarıda 60. dakikada Alan Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçiren golü attı.Kasımpaşa oyuna ikinci yarının başında giren Anıl Koç, 86. dakikada rakibine yaptığı faulden sonra sarı kart gördü. Ancak hakem Suat Arslanboğa, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyip sarı kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.Kalan dakikalarda10 kişi oynayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’a gol şans vermedi ve karşılaşmayı 2-0 kazandı.

  Bu sonucun ardından 3 puana yükselen Kasımpaşa, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına çıkarken, Çaykur Rizespor evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

 

Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Tarkan, Jeanvier, Brecka, Sadiku, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih, Tunay, Samudio, Skoda

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaÇaykur Rizespor
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