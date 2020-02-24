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Kasımpaşa 2 -Denizlispor 0

Kasımpaşa evinde Denizlispor'u 2-0 yemerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:57
Kasımpaşa 2 -Denizlispor 0

Kasımpaşa 2 -Denizlispor 0

   Kasımpaşa evinde Denizlispor'u 2-0 yemerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.Kasımpaşa Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sona erdi. Bülent Uygun'un Denizlispor'la ilk resmi maçında gülen taraf 2-0'la ev sahibi Kasımpaşa oldu. Paşa, 19 puana çıktı, Horozlar ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig’de 23. haftanın İstanbul’da oynanan kapanış maçında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor’u konuk etti. Kasımpaşa, zorlu maçta sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılmayı başardı ve kümede kalma yolunda oldukça kritik bir üç puan elde etti.

Kasımpaşa kritik galibiyetin ardından 19 puana yükseldi, Bülent Uygun yönetiminde ilk maçına çıkan Yukatel Denizlispor ise 24 puanda kaldı ve tehlike hattından uzaklaşma fırsatını tepmiş oldu.Ev sahibi Paşa’nın gollerini 22’de Tomas Brecka ve 83’te Haris Hajradinovic kaydetti. Kasımpaşa’da Sportif Direktör Nursal Bilgin, 60’ta tribünde kalp krizi geçirdi. Bilgin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sahaya giren ambulansla derhal hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaDenizlispor
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