Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Kasımpaşa 2 - Fenerbahçe 0

 Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

21 Haziran 2020 Pazar 20:18
Kasımpaşa 2 - Fenerbahçe 0

Kasımpaşa 2 - Fenerbahçe 0

   Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.Fenerbahçe Kasımpşa karşısında ilk dakilarda topla oynama oranı yüksek olsa da pozisyon bulmakta zorlandı.22. dakikada Vedat Muriqi ile bulduğu net gol pozisyonundan Fenerbahçe yararlanamadı.27. Dakikada  önce Hasan Ali'nin sonra Deniz Türüç'ün ceza sahasının içinde buldukları net fırsatlardan gol çıkmadı. 29. dakikada da Deniz Türüç karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi. Hajradinovic'in 33. dakikada ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunu Altay kornere çeldi. 36. dakikada Ozan Tufan'ın bomboş pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü. Maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı

  İkinci yarıya Kasımpaşa daha istekli başladı.Kasımpaşa, 55. dakikada Thiam ile 1-0 öne geçti. Fırat Aydınus, Kasımpaşa lehine çaldığı penaltıyı VAR sonrası iptal etti. Fenerbahçe, 88. dakikada Mevlüt ile beraberliği yakaladı. Ancak Fırat Aydınus, VAR uyarısı sonrası golü elle oynama gerekçesiyle iptal etti. Kasımpaşa, Yusuf ile 90+3. dakikada skoru 2-0 yaptı.

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor 2-2 Sivasspor
Konyaspor 2-2 Sivasspor
Galatasaray ağır yara aldı, Galatasaray 3 - Gaziantep 3
Galatasaray ağır yara aldı, Galatasaray 3 - Gaziantep 3
Beşiktaş'tan gol şov
Beşiktaş'tan gol şov
Kayserispor 2-  Gençlerbirliği 0
Kayserispor 2-  Gençlerbirliği 0
Akhisarspor’da corona virüsü şoku
Akhisarspor’da corona virüsü şoku
Başakşehir Ankara deplasmanından lider döndü
Başakşehir Ankara deplasmanından lider döndü
Lider Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdırdı
Lider Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdırdı
Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor
Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor
Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı Lig yarışının dışına attı
Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı Lig yarışının dışına attı
Ayhancan Güven’den büyük zafer
Ayhancan Güven’den büyük zafer

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim