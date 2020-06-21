Kasımpaşa 2 - Fenerbahçe 0

Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.Fenerbahçe Kasımpşa karşısında ilk dakilarda topla oynama oranı yüksek olsa da pozisyon bulmakta zorlandı.22. dakikada Vedat Muriqi ile bulduğu net gol pozisyonundan Fenerbahçe yararlanamadı.27. Dakikada önce Hasan Ali'nin sonra Deniz Türüç'ün ceza sahasının içinde buldukları net fırsatlardan gol çıkmadı. 29. dakikada da Deniz Türüç karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi. Hajradinovic'in 33. dakikada ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunu Altay kornere çeldi. 36. dakikada Ozan Tufan'ın bomboş pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü. Maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı

İkinci yarıya Kasımpaşa daha istekli başladı.Kasımpaşa, 55. dakikada Thiam ile 1-0 öne geçti. Fırat Aydınus, Kasımpaşa lehine çaldığı penaltıyı VAR sonrası iptal etti. Fenerbahçe, 88. dakikada Mevlüt ile beraberliği yakaladı. Ancak Fırat Aydınus, VAR uyarısı sonrası golü elle oynama gerekçesiyle iptal etti. Kasımpaşa, Yusuf ile 90+3. dakikada skoru 2-0 yaptı.

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar