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Kasımpaşa 2- Göztepe 0

Kasımpaşa coronovirüsü nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-0 yendi.

14 Mart 2020 Cumartesi 07:59
Kasımpaşa 2- Göztepe 0

Kasımpaşa 2- Göztepe 0

   Kasımpaşa coronovirüsü nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-0 yendi.Kasımpaşa Göztepe maçı ile Süper Lig'de 26. hafta başladı. Kasımpaşa rakibini 2-0'la geçti ve son dört maçta üçüncü kez kazandı. Göz Göz ise üst üste üçüncü kez yenildi. Bu maçlarda gol de atamayan Göztepe 34 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 26 puana yükseldi.

Süper Lig’de 26. haftanın açılışında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti, Kasımpaşa ise Göztepe’yi konuk etti. Kasımpaşa kıran kırana geçen mücadelede sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve kümede kalma adına oldukça kritik bir üç puan elde etti.

Son dört haftada üçüncü kez galip gelen Kasımpaşa’ya üç puanı getiren golleri 2. dakikada ve 90+3’te Fode Koita kaydetti. Koita bu iki golle 7 gole ulaştı. Koita’nın aynı zamanda 4 de asisti bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaGöztepe
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