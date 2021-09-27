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Kasımpaşa 2 - İH Konyaspor 2

Süper Lig 7.Hafta maçında Kasımpaşa 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 berabere kaldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 21:38
Kasımpaşa 2 - İH Konyaspor 2

Kasımpaşa 2 - İH Konyaspor 2

     Süper Lig 7.Hafta maçında Kasımpaşa 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 berabere kaldı.16. dakikada Kasımpaşa'da Valentin Eysseric sarı kart gördü18. dakikada İH Konyaspor, Famara Diedhiou ile 1-0 öne geçti.21. dakikada İH Konyaspor, Serdar Gürler ile skoru 2-0 yaptı.29. dakikada Kasımpaşa, Michal Travnil ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısını İH Konyaspor 2-1 önde tamamladı.

    Kaerşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Kasımpaşa'da Umut Bozok sarı kart gördü.61. dakikada Konyaspor'da Amar Rahmanovic ve Sokol Cikalleshi  oyundan çıktılar.Yerine Endri Çekiçi ve Ahmed Hassan oyuna girdiler.63. dakikada Kasımpaşa penaltı atışında  Umut Bozok ile skoru 2-2 yaptı.83. dakikada Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj sarı kart gördü.90. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan ve Michal Travnik oyundan çıktılar.Yerine Doğucan Haspolat, Ahmet Engin ve  Tomas Brecka oyuna girdiler.90. dakikada İH Konyaspor'da Serdar Gürler oyundan çıkarken, Adil Demirbağ oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, İH Konyaspor'la 2-2 berabere kaldılar.

    Bu sonuçla 7. hafta sonunda, Kasımpaşa 6 puanla 16. sırada yer alırken, Konyaspor 13 puanla 6. sırada yer aldı.

7. Hafta sonu puan durumu;

7. Hafta toplu maç sonuçları;

 

8. Hafta Maç Programı;

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Loret Sadiku, Michal Travnik, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Valentin Eysseric, Umut Bozok 

Teknik Direktör:Cihat Arslan

İH Konyaspor:Ibrahim Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, Serdar Gürler, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Zymer Bytyqi, Ahmed Hassan

Teknik Direktör:İlhan Palut

Tablolar Kaynak:TFF

Son Güncelleme: 27.09.2021 22:09
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaİH Konyaspor
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