Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi

Kasımpaşa teknk direktörlüğüne Selçuk İnan getirildi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da Şenol Can’dan boşalan teknik direktörlük görevini Selçuk İnan üstlendi.Kemerburgaz Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine kulüp CEO’su Serkan Reçber, Selçuk İnan ve Kasımpaşalı futbolcular katıldı.

Mutlu ve gururlu hissettiğini ifade eden Selçuk İnan, “Öncelikle bana bu fırsatı veren Sayın Turgay Ciner’e teşekkürlerimi sunuyorum. Hedeflediğim, inandığım ne varsa şu anda gerçekleşiyor. İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Hedefimize, oyuncularımızla, ekibimizle ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa’da teknik direktör olma kararını vermesinin çok zor olmadığını söyleyen Selçuk İnan, “Ben kariyerimde hiçbir zaman inanmadığım bir şeyin peşinden gitmedim. Serkan ağabeyle çok konuştum, sohbet ettim. Kasımpaşa’da olmak benim için bir şans. Futbola ne kadar önem verdiklerini, ülke futbolunu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra karar vermek kolay oldu. Karar vermekten ziyade bir fırsat oldu” diye konuştu.

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