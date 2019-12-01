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Kasımpaşa'da şok ayrılık

Kasımpa Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa'da şok ayrılık

Kasımpa Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

01 Aralık 2019 Pazar 13:04
Kasımpaşa'da şok ayrılık

Kasımpaşa'da şok ayrılık

   Kasımpa Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.Süper Lig´de 13´üncü maçlar sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1 maç fazlasına rağmen düşme hattının 1 sıra üstünde bulunan Kasımpaşa´da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Ligde son olarak deplasmanda Göztepe´yi mağlup eden İstanbul ekibi, sonrasında oynadığı 4 maçta; 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alabilmişti.

Geçtiğimiz sezonun 7´nci haftasında deplasmanda alınan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından takımdan ayrılan Kemal Özdeş, sezon başında Kasımpaşa ile yeniden anlaşmaya varmıştı.

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