Kasımpaşa deplasmanda galip

Kasımpaşa deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi.Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Zorlu maçta konuk ekip 67’de Haris Hajradinovic’in golüyle üç puana uzandı.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 7’ye yükseltmeyi başarırken özellikle son bölümde bulduğu fırsatları değerlendiremeyen ev sahibi Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

Denizlispor son üç maçında iki mağlubiyet ve bir beraberlik elde etti. Kasımpaşa ise üst üste ikinci galibiyetini aldı ve yükselişe geçti.

(Sözcü)