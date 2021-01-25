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Kasımpaşa, DG Sivasspor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 18:16
Kasımpaşa, DG Sivasspor'u 2 golle geçti

Kasımpaşa, DG Sivasspor'u 2 golle geçti

   Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi.Karşılaşma, 6. dakikada

Hajradinovic, ile 1-0 öne geçti.17. dakikasında Kasımpaşa  Aytaç Kara,durumu 2-0 yaptı.İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Demir grup Sivasspor üstün oynadı ancak gole ulaşamadı.Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Bu sonucun ardından oynadığı son 8 maçtaki 2. galibiyetine ulaşan Kasımpaşa, puanını 25'ye çıkardı. Üst üste 3. puan kaybını yaşayan Sivasspor ise haftayı 24 puanla kapattı.

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thelin  

Demir Grup Sivasspor:Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare  

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaDemir Grup Sivasspor
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