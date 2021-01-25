Kasımpaşa, DG Sivasspor'u 2 golle geçti
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi.Karşılaşma, 6. dakikada
Hajradinovic, ile 1-0 öne geçti.17. dakikasında Kasımpaşa Aytaç Kara,durumu 2-0 yaptı.İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.
Bu sonucun ardından oynadığı son 8 maçtaki 2. galibiyetine ulaşan Kasımpaşa, puanını 25'ye çıkardı. Üst üste 3. puan kaybını yaşayan Sivasspor ise haftayı 24 puanla kapattı.
Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thelin
Demir Grup Sivasspor:Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare