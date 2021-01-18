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Kasımpaşa evinde BB Erzurumspor'a yenildi

Süper Lig 2020-2021 Sezonu 19. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 21:07
Kasımpaşa evinde BB Erzurumspor'a yenildi

Kasımpaşa evinde BB Erzurumspor'a yenildi

   Süper Lig 2020-2021 Sezonu 19. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenildi.Karşılaşmada 16. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, Schwechlen'in kafayla indirdiği topa Teikeu vuruşu kalecide kaldı.31.dakikada Erzurumspor, Cenk Ahmet ile 1-0 öne geçti.İlk yarı bu skorla tamamlandı.  

   Karşılaşmada 68. dakikada Aatif Chahechouhe'nun sağ kanattan çizgiye inerek rakip ceza sahası içerisine yaptığı ortayı  Ricardo Gomes gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı.73. dakikada  Isaac Thelin, sert ve düzgün bir gol vuruşla farkı bire indirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 puanın sahibi oldu. 

   Bu galibiyetin ardından puanını 16'ya yükselten konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor 19. sıraya yerleşirken, ev sahibi Kasımpaşa ise 22 puanla kendisine 15. sırada yer buldu.

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaBB Erzurumspor
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