Kasımpaşa evinde BB Erzurumspor'a yenildi
Karşılaşmada 68. dakikada Aatif Chahechouhe'nun sağ kanattan çizgiye inerek rakip ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Ricardo Gomes gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı.73. dakikada Isaac Thelin, sert ve düzgün bir gol vuruşla farkı bire indirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 puanın sahibi oldu.
Bu galibiyetin ardından puanını 16'ya yükselten konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor 19. sıraya yerleşirken, ev sahibi Kasımpaşa ise 22 puanla kendisine 15. sırada yer buldu.