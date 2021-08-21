Kasımpaşa evinde Giresunspor'u 2 golle geçti
Süper Lig ikinci hafta maçında Kasımapaşa Lig'in yeni takımı Giresunspor'u evinde 2-0 yendi.Karşılaşmada 14. dakikada Kasımpaşa, Nicolai Jörgensen ile karşılaşamda 1-0 öne geçti.Karşılaşamanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada Giresunspor, Fousseni Diabate ile golü buldu ancak gol geçerli sayılmadı.79. dakikada Giresunspor'da Fousseni Diabate sarı kart gördü.82. dakikada Kasımpaşa'da Kevin Varga sarı kaert gördü.90. dakikada Giresunspor'da Kevin Varga sarı kaert gördü.90 dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic sarı kart gördü.90. dakikada Kasımapaşa, Umut Bozo ile maçta skoru 2-0 yaptı.karşılaşamdan kasımpaşa 2-0 galip ayrıldı.
Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran ,Jeffrey Bruma ,Mortadha Ben Ouannes 67' ,Tarkan Serbest,Florent Hadergjonaj,Loret Sadiku,Haris Hajradinovic,Yusuf Erdoğan 62' ,Valentin Eysseric 62' ,Kevin Varga,Nicolai Jörgensen 75'
Giresunspo:Okan Kocuk,Zeki Yavru,Douglas,Alexis Perez,Emre Taşdemir,Joey Pelupessy,Hamidou Traore 46',Fousseni Diabate 67',Flavio,Serginho,Ibrahima Balde 67'