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Kasımpaşa evinde kaybetti

 Ankaragücü deplasmanda Kasımpaş'yı 1-0 yendi.

Kasımpaşa evinde kaybetti

 Ankaragücü deplasmanda Kasımpaş'yı 1-0 yendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 22:37
Kasımpaşa evinde kaybetti

Kasımpaşa evinde kaybetti

   Ankaragücü deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanmayı başararak bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinde iki takım da maça etkili başladı. Dakikalar 23’ü gösterdiğinde Ankaragücü 23. dakikada golü buldu.

Sağ bek Kitsiou’nun yaptığı ortada İlhan Parlak topa iyi yükseldi ve ters köşeye kafa vuruşuyla gönderdiği topta takımını 1-0 öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarda ise adeta Kasımpaşa rakibinin üzerine tüm hatlarıyla gitti ancak aradığı golü bulamadı.

Yeni transfer Ricardo Quaresma ikinci yarının başında Yusuf Erdoğan’ın yerine oyuna girerken Kasımpaşa formasıyla ilk maçına çıktı.

Bu sonuçla Ankaragücü 5 puana yükselirken, Kasımpaşa 1 puanda kaldı.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüKasımpaşaA
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