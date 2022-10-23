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Kasımpaşa evinde kaybetti....Kasımpaşa 0 - Kayserispor 1

Süper Toto Süper Lig 11. hafta maçında Kasımpaşa evinde Kayserispor'a 1-0 yenildi.

23 Ekim 2022 Pazar 17:02
Kasımpaşa evinde kaybetti....Kasımpaşa 0 - Kayserispor 1

Kasımpaşa evinde kaybetti....Kasımpaşa 0 - Kayserispor 1

   Süper Toto Süper Lig 11. hafta maçında Kasımpaşa evinde Kayserispor'a 1-0 yenildi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetti.Karşılaşmanın 43. dakikasında Kayserispor, Mame Thiam ile 1-0 öne geçri.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada Kasımpaşa'da Mortadha Ben Ouannes sarı kart gördü.56. dakikada Kasımpaşa'da Sadık Çiftpınar sarı kart gördü.63. dakikada Kayserispor'da Ramazan Civelek oyundan çıktı.Yerine Gökhan Sazdağı oyuna girdi.66. dakikada Kasımpaşa'da Bersant Celina yerini Raoul Petretta'ya bıraktı.69. dakikada Kayserispor'da  Majid Hosseini sar kart gördü.71. dakikada Kasımpaşa'da Stephane Bahoken yerini  Ali Sühan Demirel'e bırakırken, Kayserispor'da Gustavo Campanharo ve  Miguel Cardoso yerini Ali Karimi  ve Carlos Mane'ye bıraktı.

   79. dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall ve Haris Hajradinovic yerini Ahmet Engin ve Aytaç Kara'ya bıraktı.89. dakikada Kayserispor'da Mame Thiam yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Kayserispor'a 1-0 yenildi.Bu sonuçla Kayserispor puanını 19 yaparken, Kasımpaşa 13 puanda kaldı.

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Mortadha Ben Ouannes, Sadık Çiftpınar, Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Tirpan, Mamadou Fall, Stephane Bahoken, Bersant Celina 

Teknik Direktör.Şenol Can

Kayserispor:Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Olivier Kemen, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Mame Thiam 

Teknik Direktör.Çağdaş Atam

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

   

 

 

   

 

Son Güncelleme: 23.10.2022 18:46
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaKayserispor
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