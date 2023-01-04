Kasımpaşa farklı kazandı….Kasımpaşa 4 - Alanyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Kasımpaşa evinde Alanyaspor'u 4-1 yendi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol, Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey hakrm üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 11. Dakikasında Kasımpaşa Mortadha Ben Ouannes ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Kasımpaşa’da Tarkan Serbest oyundan çıktı.Yerine Daniel Graovac oyuna girdi.25. dakikada Kasımpaşa’da Mortadha Ben Ouannes sarı kart gördü.32. dakikada Kasımpaşa, Mamadou Fall ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor’da Arnaud Lusambar, Daniel Candeias ve Fatih Aksoy oyundan çıktılar.Yerine Efkan Bekiroğlu, Pedro Pereira ve Idrissa Doumbia oyuna girdiler.58. dakikada Alanyaspor’da Ivan Cavaleiro oyundan çıktı.Yerine Oğuz Aydın oyuna girdi.

62. Dakikada Kasımpaşa’da Ahmet Engin oyundan çıktı.Yerine Stephane Bahoken oyuna girdi.67. dakikada Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile skoru 3-0 yaptı.72. dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş oyundan çıktı.Yerine Zinedine Ferhat oyuna girdi.80. dakikada Kasımpaşa’da Stephane Bahoken sarı kart gördü.

84.dakikada Kasımpaşa Mamadou Call ile skoru 4-0 yaptı.87. dakikada Kasımpaşa’da Yasin Özcan ve Valentin Eysseric oyundan çıktılar.Yerıne Berat Kalkan ve Bersant Celina oyuna girdiler.90. dakikada Alanyaspor Ahmed Hassan ile skoru 4-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Alanyaspor’u 4-1 yendi.

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Mortadha Ben Ouannes, Tarkan Serbest, Yasin Özcan, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Ahmet Engin

Teknik Direktör:Selçuk İnan

Alanyaspor: Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Leroy Fer, Yusuf Özdemir, Arnaud Lusamba, Ivan Cavaleiro, Daniel Candeias, Ahmed Hassan

Teknik Direktör:Francesco Farioli

Süper Lig 17. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 17. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 18. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF