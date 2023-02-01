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Kasımpaşa farklı kazandı…Kasımpaşa 5 - Giresunspor 1

Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçında Kasımpaşa evinde Giresunspor’u 5-1 yendi.

01 Şubat 2023 Çarşamba 19:20
Kasımpaşa farklı kazandı…Kasımpaşa 5 - Giresunspor 1

Kasımpaşa farklı kazandı…Kasımpaşa 5 - Giresunspor 1

   Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçında Kasımpaşa evinde Giresunspor’u 5-1 yendi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oyanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek, Erdem Bayık ve Ali Tuna hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 10. Dakikasında Giresunspor,Vukan Savicevic ile 1-0 öne geçti.14. dakikada Kasımpaşa, mamdou Call ile skoru 1-1 yaptı.15. dakikada Kasımpaşa’da Aytaç kara sarı kart gördü.17. dakikada Kasımpaşa’da bu sefer Valentin Eysseric sarı kart gördü.29. dakikada Kasımpaşa Valentin Esysseric’in penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.45. dakikada Kasımpaşa, Aytaç Kara’nın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.45. dakikada Giresunspor’da Hayrullah Bilazer sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa, 50. Dakikada Mortadha ben Ouannes ile skoru 4-1 yaptı.58. dakikada Giresunspor’da Robert Mejia sarı kart gördü.63. Dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ ve Jorman Campuzano oyundan çıktı.Yerine Faruk Can Genç ve Brandley Kuwas oyuna girdi.

   66. Dakikada Kasımpaşa Aytaç Kara ile 5-1 öne geçti.74. dakikada Giresunspor’da Görkem Sağlam oyundan çıktı.Yerine Senghor Faustin oyuna girdi.75. dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic oundan çıktı.Tunay Tosun oyuna girdi.Giresunspor’da Hayrullah Bilazer oyundan çıktı.Yerine Talha Ulvan oyuna girdi.

   79. Dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eysseric, Tarkan Serbest ve Mounir Choular oyundan çıktılar.Yerine Mehmet Feyzi Yıldırım Daniel Graovac ve berat Kalkan oyuna girdiler.

   85. Dakikada Giresunspor’da Robert Mejia oyundan çıktı.Yerine Murat Cem Akpınar oyunda girdi.86. dakikada Kasımpaşa’da Yasin Özcan oyundan çıktı.Yerine Selim Dilli oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Giresunspor’u 5-1 yendi.

Süper Lig 23.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaGiresunspor
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