Kasımpaşa haftalar sonra üç puanla tanıştı

Süper Lig 11. hafta maçında Kasımpaşa evinde haftalar sonra Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek üç puanla tanıştı.Karşılaşmanın 22. dakikasında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran yerini Harun Tekin'e bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Kasımpaşa, Loret Sadiku ile 1-0 öne geçti.67. dakikada Kasımpaşa'da Eren Elmalı sarı kart gördü.73. dakikada Kasımpaşa, Umut Bozok ile 2-0 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 9 yaparken, Yeni Malatyasor 12 puanda kaldı.Süper Lİg 12. hafta maçlarında Kasımpaşa 05.11.2021 Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynarken, Yeni Malatyaspor 06.11.2021 Cumartesi günü saat 16.00'da evinde Medipol Başakşehir ile oynayacak.

Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg 11. Hafta Puan Dururmu;

Süper Lİg 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF