Kasımpaşa iç sahada yenilmiyor I Kasımpaşa 3- Denizlispor 2

Kasımpaşa evinde oynadığı karşılaşmada Denizlispor'u 3-2 yenerek iç saha yenilmezlik serisini sürdürdü.Süper Lig’in 12. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kasımpaşa, 36. dakikada Mustafa Yumlu’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Denizlispor 3 dakika sonra Recep Niyaz ile cevap verdi: 1-1.2. golden 3 dakika sonra Kasımpaşa’nın 2-1 öne geçtiği gol Koita’dan geldi. Varga’nın ortasında arka direkte boş kalan Fransız forvet, bu sezonki 3. golünü kaydetti.Kevin Marga, 51. dakikada Cenk’in çeldiği topu iyi takip ederek altı pas üzerinden topu filelere gönderen vuruşunu yaparak takımını rahatlatan gol attı: 3-1.90+2’de Kasımpaşa ceza sahasında ele çarpan top sonrasında Denizlispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Rodallega, maçın skorunu 3-2 olarak belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla Kasımpaşa 12 maç sonunda 18 puana yükselirken, Denizlispor ise 11 maç sonunda 6 puanla 20. sırada kaldı. Ege ekibi bu sezonki 7. yenilgisini alırken, 19 Ekim’deki Gençlerbirliği maçından bu yana galibiyet hasretini sürdürdü.

Kasımpaşa gelecek hafta ligde Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ise sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Mickael Tırpan, Loret Sadiku, Kevin Varga, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic (Anıl Koç dk. 72), Bangali Koita (Alan Carius dk. 86)

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Zakarya Berdgich, Radoslaw Murawski (Muris Mesanovic dk. 56), Marvin Bakalorz (Muhammet Özkal dk. 85), Hadi Sacko (Federico Varela dk. 70), Recep Niyaz, Angelo Sagal, Hugo Rodellaga

Teknik Direktör: Kenan Atik

Goller: Koita (dk. 36 ve 42), Varga (dk. 51) (Kasımpaşa), Recep Niyaz (dk. 39), Rodallega (dk. 90+2 pen.) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mehmet Feyzi Yıldırım, Koita (Kasımpaşa), Bakalorz, Mustafa Yumlu (Denizlispor)