Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kasımpaşa iç sahada yenilmiyor I Kasımpaşa 3- Denizlispor 2

Kasımpaşa evinde oynadığı karşılaşmada Denizlispor'u 3-2 yenerek iç saha yenilmezlik serisini sürdürdü.

11 Aralık 2020 Cuma 21:44
Kasımpaşa iç sahada yenilmiyor I Kasımpaşa 3- Denizlispor 2

Kasımpaşa iç sahada yenilmiyor I Kasımpaşa 3- Denizlispor 2

   Kasımpaşa evinde oynadığı karşılaşmada Denizlispor'u 3-2 yenerek iç saha yenilmezlik serisini sürdürdü.Süper Lig’in 12. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile Denizlispor karşı karşıya geldi.  

  Bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kasımpaşa, 36. dakikada Mustafa Yumlu’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Denizlispor 3 dakika sonra Recep Niyaz ile cevap verdi: 1-1.2. golden 3 dakika sonra Kasımpaşa’nın 2-1 öne geçtiği gol Koita’dan geldi. Varga’nın ortasında arka direkte boş kalan Fransız forvet, bu sezonki 3. golünü kaydetti.Kevin Marga, 51. dakikada Cenk’in çeldiği topu iyi takip ederek altı pas üzerinden topu filelere gönderen vuruşunu yaparak takımını rahatlatan gol attı: 3-1.90+2’de Kasımpaşa ceza sahasında ele çarpan top sonrasında Denizlispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Rodallega, maçın skorunu 3-2 olarak belirleyen golü kaydetti.

    Bu sonuçla Kasımpaşa 12 maç sonunda 18 puana yükselirken, Denizlispor ise 11 maç sonunda 6 puanla 20. sırada kaldı. Ege ekibi bu sezonki 7. yenilgisini alırken, 19 Ekim’deki Gençlerbirliği maçından bu yana galibiyet hasretini sürdürdü.

  Kasımpaşa gelecek hafta ligde Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ise sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Mickael Tırpan, Loret Sadiku, Kevin Varga, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic (Anıl Koç dk. 72), Bangali Koita (Alan Carius dk. 86)

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Zakarya Berdgich, Radoslaw Murawski (Muris Mesanovic dk. 56), Marvin Bakalorz (Muhammet Özkal dk. 85), Hadi Sacko (Federico Varela dk. 70), Recep Niyaz, Angelo Sagal, Hugo Rodellaga

Teknik Direktör: Kenan Atik

Goller: Koita (dk. 36 ve 42), Varga (dk. 51) (Kasımpaşa), Recep Niyaz (dk. 39), Rodallega (dk. 90+2 pen.) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mehmet Feyzi Yıldırım, Koita (Kasımpaşa), Bakalorz, Mustafa Yumlu (Denizlispor)

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaDenizlispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım belli oldu
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım belli oldu
PSG 5-M.Başakşehir 1
PSG 5-M.Başakşehir 1
Hatayspor üç puanı üç golle aldı I Hatayspor 3-BB Erzurumspor 0
Hatayspor üç puanı üç golle aldı I Hatayspor 3-BB Erzurumspor 0
Göztepe lider Alanyaspor'a geçit vermedi I Göztepe 1-Alanyaspor 0
Göztepe lider Alanyaspor'a geçit vermedi I Göztepe 1-Alanyaspor 0
1907 Fenerbahçe Derneği hakem hatalarına isyan etti
1907 Fenerbahçe Derneği hakem hatalarına isyan etti
Lider VakıfBank erteleme maçında galip
Lider VakıfBank erteleme maçında galip
Hakemin ırkçı sözlerine Başakşehir'den sert tepki | Sahayı terk etti
Hakemin ırkçı sözlerine Başakşehir'den sert tepki | Sahayı terk etti
Koç "Hakemleri Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler"
Koç "Hakemleri Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler"
Trabzonspor, Sivasspor'a takıldı I Trabzonspor 1- DG Sivasspor 1
Trabzonspor, Sivasspor'a takıldı I Trabzonspor 1- DG Sivasspor 1
Fenerbahçe deplasman fatihi I Denizlispor 0- Fenerbahçe 2
Fenerbahçe deplasman fatihi I Denizlispor 0- Fenerbahçe 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim