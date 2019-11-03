Kasımpaşa, Malatyaspor puanları paylaştı

Kasımpaşa evinde Yenimalatyaspor ile 2-2- berabere kaldı.Süper Lig'in 10. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa 13. dakikada Koita'nın ceza sahasının içinden attığı golle BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Koita bu golle Süper Lig'deki ilk golünü de kaydetmiş oldu.Kasımpaşa'da 33. dakikada sarı kart gören Ricardo Quaresma, Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor 61. dakikada Guilherme'nin asistinde Jahovic'in attığı golle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği yakaladı. BtcTurk Yeni Malatyaspor 68. dakikada Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa karşısında 2-1 öne geçti. 77. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Robin Yalçın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 84. dakikada ise BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü ve oyundan ihraç edildi. 90+3'te Khalili attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

(Beinsports)