Kasımpaşa, Rizespor'u tehlike hattında bıraktı, Kasımpaşa 2 - Ç.Rizespor 0

Kasımpaşa evinde oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak rahat nefes alırken,'u tehlike hattında tuttu.Karşılaşmaya istekli başlayan taraft Kasımpaşa oldu.Sürekli gol arayışında olan Kasımpaşa ilk yarıda beklediği gole kavuşamadı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Tirpan'ın derin pasıyla sağ kanattan hareketlenen Yusuf Erdoğan bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Talbi'nin karşıladığı top ceza yayına doğru açılırken Hajradinovic gelişine çok sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve takımı bu şık golle 1-0 öne geçirdi.Kasımpaşa 78’inci dakikada oyuna yeni giren Anıl’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı.90.dakikada Kaımpaşa penaltıvuruşundan yararlanamadı ve karşılaşma 2-0 Kasımpaşa'nı galibiyeti ile tamamlandı.Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 39'a çıkarırken, Çaykur Rizespor 32 puanda kaldı.