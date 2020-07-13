Kasımpaşa, Rizespor'u tehlike hattında bıraktı, Kasımpaşa 2 - Ç.Rizespor 0
İkinci yarı
53. dakikada Tirpan'ın derin pasıyla sağ kanattan hareketlenen Yusuf Erdoğan bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Talbi'nin karşıladığı top ceza yayına doğru açılırken Hajradinovic gelişine çok sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve takımı bu şık golle 1-0 öne geçirdi.Kasımpaşa 78’inci dakikada oyuna yeni giren Anıl’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı.90.dakikada Kaımpaşa penaltıvuruşundan yararlanamadı ve karşılaşma 2-0 Kasımpaşa'nı galibiyeti ile tamamlandı.Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 39'a çıkarırken, Çaykur Rizespor 32 puanda kaldı.